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Edremit Belediyesi Aeneas Kültür Rotası sertifikasını aldı - Son Dakika

Edremit Belediyesi Aeneas Kültür Rotası sertifikasını aldı

31.01.2022 15:13
Edremit Belediyesi Aeneas Kültür Rotası sertifikasını aldı

Balıkesir'in Edremit Belediyesi tarafından geliştirilen ve Nisan ayında Avrupa Konseyi tarafından oy birliği ile kabul edilen "Aeneas Kültür Rotası" projesinin sertifikasını, İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen törenle Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan'a teslim edildi.

Balıkesir'in Edremit Belediyesi tarafından geliştirilen ve Nisan ayında Avrupa Konseyi tarafından oy birliği ile kabul edilen "Aeneas Kültür Rotası" projesinin sertifikasını, İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen törenle Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan'a teslim edildi.

2021 Nisan ayında Strazburg'da düzenlenen "Avrupa Konseyi'nin Kültür Rotalarına İlişkin Genişletilmiş Kısmi Anlaşma Yönetim Kurulu (EPA)" genel kurulunda 35 ülkenin oybirliği ile tescil sertifikası almaya hak kazanan "Aeneas Kültür Rotası" projesinin sertifikası, Roma'da düzenlenen törenle teslim edildi.

Edremit Belediyesi tarafında geliştiren ve Aeneas Rotası Derneği ve Sapienza Üniversitesi ile birlikte koordine edilen "Aeneas'ın İzinde" projesi ile katıldığı; 25 Ocak 2022 tarihinde Avrupa Kültür Rotaları Enstitü Direktörü ve EPA İcra Sekreteri Stefano Dominioni katılımı ile Sapienza Üniversitesi'nde düzenlenen "Kültür Rotaları İyi Uygulama Semineri"nin gerçekleştirildi.

Seminerin ardından Avrupa Konseyi ve İtalya Cumhuriyeti Dış ilişkileri Bakanlığı tarafından organize edilen "Aeneas Kültür Rotası"nın ilk sertifika töreni yapıldı. 5 ülkeden oluşan Aeneas Kültür Rotası'na üye olan UNESCO Colosseum Arkeoloji Parkı'nın desteği ile söz konusu sertifika töreni Roma da ki tarihi Colosseum Arkeolojik Parkı'nda gerçekleştirildi.

Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Ömer Gücük ile birlikte Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, Başkan Yardımcısı Tayfun Gerkuş, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Tamer Acar'ın katıldığı sertifika töreninde İtalya Başkenti Roma Belediye Başkanı temsilcisi, Lazio Bölgesi temsilcisi, İtalya Cumhuriyeti Dış İlişkiler Bakanlığı temsilcisi, Avrupa Konseyi İtalya Delegasyon Başkanı, italya Kültür Bakanlığı temsilcisi ve Roma Colosseum Arkeolojik Parkı Direktörü de yer aldı.

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, "Ortak Kültür Mirası: Türkiye ve AB Arasında Koruma ve Diyalog-II" hibe programı çerçevesinde finanse edilen ve Edremit Belediyesi ile Aeneas Rotası Derneği ve Roma Sapienza Üniversitesi tarafından yürütülen "Aeneas'ın İzinde: Türkiye ve İtalya Arasında Ortak Kültür Mirası" projemiz, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Avrupa Birliği'nin mali desteği ile hayata geçirilmektedir" dedi. - BALIKESİR

Edremit Belediyesi Aeneas Kültür Rotası sertifikasını aldı
Edremit Belediyesi Aeneas Kültür Rotası sertifikasını aldı
Edremit Belediyesi Aeneas Kültür Rotası sertifikasını aldı

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Edremit Belediyesi, Avrupa Konseyi, Edremit, Roma, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Edremit Belediyesi Aeneas Kültür Rotası sertifikasını aldı - Son Dakika


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