Edremit Belediyesi, EMITT Fuarı\'nda ilçenin zenginliklerini tanıttı

Yerel

27. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nın (EMITT) ikinci gününde Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, kentin zenginliklerini tanıttı.

Edremit Belediyesi ilçeyi tanıtmak üzere yer aldığı Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda ikinci günü tamamladı. Salon 7-7531 numaralı stantta konuklarını ağırlayarak ilçenin zenginliklerini tanıtan Edremit Belediyesi; Kazdağları, termali, denizi ve tarihiyle Edremit'in değerlerini katılımcılara sergiledi. Başkan Arslan da ilçenin en önemli geçim kaynağı olan zeytin fidanlarını standı ziyaret eden vatandaşlara armağan etti.

Başkan Arslan, "Turizmde dünyaya açılan kapı olan EMITT'te geniş kitlelere hitap edebilmek turizmi 12 aya yayabilmek için çalışıyoruz. Kazdağları, denizi, tarihi ve doğasıyla cennet olan Edremit'i herkesin tanıması öğrenmesini sağlayarak zeytin, zeytinyağı başta olmak üzere yöresel ürünlerimiz, doğal ve tarihi güzelliklerimizle tatilcilerin tercihi olmak istiyoruz. Kuzey Ege'nin incisi Edremit'i görmeye herkesi davet ediyoruz" dedi.