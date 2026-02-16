Edremit Belediyesi'nden İkizçay Mahallesi'nde yoğun yol mesaisi - Son Dakika
Edremit Belediyesi'nden İkizçay Mahallesi'nde yoğun yol mesaisi

16.02.2026 18:41  Güncelleme: 18:43
Balıkesir'in Edremit Belediyesi, İkizçay Mahallesi'nde şiddetli yağışlarla bozulan yolların bakım ve onarım çalışmalarına hız verdi. Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, güvenli ve konforlu ulaşımı sağlamak için ekiplerin sahada yoğun mesai harcadığını belirtti.

Balıkesir'in Edremit Belediyesi, ilçe genelinde altyapı kazı çalışmaları ve son dönemde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle bozulan yollarda bakım ve onarım çalışmalarını sürdürürken, çalışmaların odağında İkizçay Mahallesi yer alıyor. Yağışların durmasıyla birlikte ekipler ilk olarak İkizçay'da kapsamlı bir çalışma başlattı.

İkizçay Mahallesi Gazi Atatürk Caddesi'nde bozulan yol zemininde düzenleme, dolgu ve iyileştirme çalışmaları titizlikle yürütülüyor. Altyapı çalışmaları sonrası yıpranan alanlarda üst kaplama yenilemeleri gerçekleştirilirken, mahalle genelinde belirlenen program dahilinde etap etap ilerleme sağlanıyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, hem sürücülerin hem de yayaların güvenliğini artırmak amacıyla sahada yoğun mesai harcıyor.

Çalışmaları yerinde inceleyen Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, İkizçay Mahallesi'nde ekiplerle birlikte değerlendirmelerde bulundu. Başkan Ertaş, "Doğalgaz, elektrik ve internet gibi altyapı çalışmaları sonrası özellikle İkizçay Mahallemizde ciddi bir yıpranma oluşmuştu. Yağışların da etkisiyle bozulan yollarımızda hızlı bir toparlanma süreci başlattık. Ekiplerimiz vakit kaybetmeden sahaya indi. İkizçay'dan başladığımız çalışmalarımızı program dahilinde diğer mahallelerimizde de sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın güvenli ve konforlu ulaşımı bizim önceliğimizdir. Komşularımızın hayatını kolaylaştıracak adımlar atacağımızın sözünü vermiştik; sözümüzü tutuyoruz" dedi.

Edremit Belediyesi'nin planlamasına göre, ilçe genelindeki ana arterler mart ayı sonuna kadar, diğer cadde ve sokaklar ise mayıs ayı sonuna kadar etap etap yenilenecek. Yetkililer, çalışmaların özellikle İkizçay Mahallesi'nde kısa sürede tamamlanmasının hedeflendiğini belirtti. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Balıkesir, Ulaşım, Yerel, Son Dakika

