Edremit Belediyesi ve Bostancı Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, çiftçilere yonca balyaları dağıtıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Edremit Belediyesi ve Bostancı Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, çiftçilere yonca balyaları dağıtıyor

Balıkesir'in Edremit Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü ve Bostancı Tarımsal Kalkınma Kooperatifi işbirliğiyle Kurban Bayramı kapsamında çiftçilere yonca balyaları dağıtılıyor. Proje kapsamında toplam 300 balya dağıtımı yapılıyor.

15.06.2024 18:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Edremit Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü ve Bostancı Tarımsal Kalkınma Kooperatifi işbirliği dahilinde Kurban Bayramı kapsamında çiftçiler ve hayvan üreticilerine yonca balyaları dağıtılıyor.

Edremit Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü ve Bostancı Tarımsal Kalkınma Kooperatifi arasındaki işbirliği kapsamında başlatılan projede yonca balyaları ekipler tarafından dağıtılıyor. Proje kapsamında her bir yer kiralamış olan çiftçiye yonca balyası veriliyor. Çiftçiler ve hayvan üreticilerine iki yonca balyası olmak üzere toplam 300 balya dağıtımı yapılıyor. Yonca balyaları dağıtımı Altınoluk, Akçay, Zeytinli, Edremit hayvan pazarlarında üreticiler için destek çalışmaları kapsamında gerçekleştiriliyor. Başkan Mehmet Ertaş da başlatılan proje için çiftçilerle görüşerek güzel bir bayram geçirme temennisinde bulundu.

Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, "Üreticilerimizin sıkıntı yaşamamaları için belediye olarak desteğimizi sürdürüyoruz. Kurban Bayramı demek dayanışma demektir. Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü ile birlikte üreticilerimizin sorunlarına çözüm bulmak bölgemizde üretimi arttırmak için çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Edremit Belediyesi, Kurban Bayramı, Balıkesir, Edremit, Tarım, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Edremit Belediyesi ve Bostancı Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, çiftçilere yonca balyaları dağıtıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:57 Tatilciler yollara düştü İstanbul trafiği kilitlendi Tatilciler yollara düştü! İstanbul trafiği kilitlendi
18:27 Dilan Polat, avukatıyla yollarını ayırdı Dilan Polat, avukatıyla yollarını ayırdı
16:13 Özel’den hükümete tepki: Zengini daha zengin yapacak düzenleme hazırlığındalar Özel'den hükümete tepki: Zengini daha zengin yapacak düzenleme hazırlığındalar
15:59 Refah’ta Hamas’tan İsrail ordusuna pusu: 8 ölü Refah'ta Hamas'tan İsrail ordusuna pusu: 8 ölü
15:09 Düzce, Sakarya ve Sinop’ta denize girişler yasaklandı Düzce, Sakarya ve Sinop'ta denize girişler yasaklandı
19:20 Samsun’da eski CHP’li başkan, ağzını bozmamak için kendini zor tuttu: Yalancının... Samsun'da eski CHP'li başkan, ağzını bozmamak için kendini zor tuttu: Yalancının...
18:29 Filenin Sultanları, Milletler Ligi’nde Çin’e 3-2 yenildi Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nde Çin'e 3-2 yenildi
18:21 Sağlık Bakanı’ndan kurban etiyle ilgili kalp ve kolesterol hastalarına kritik uyarı Sağlık Bakanı'ndan kurban etiyle ilgili kalp ve kolesterol hastalarına kritik uyarı
17:59 Önce özel okul, ardından Küba İşte Eylem Tok ve oğlunun ABD sonrası planı Önce özel okul, ardından Küba! İşte Eylem Tok ve oğlunun ABD sonrası planı
17:47 İsviçre, Macaristan’ı 3-1 mağlup etti İsviçre, Macaristan'ı 3-1 mağlup etti
17:46 THY uçağında video çeken ’’Baruthane Pilavcısı’’nın başı yandı THY uçağında video çeken ''Baruthane Pilavcısı''nın başı yandı
17:28 Beşiktaş KAP’a bildirdi İşte Gabriel Paulista’nın maliyeti Beşiktaş KAP'a bildirdi! İşte Gabriel Paulista'nın maliyeti
17:10 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde aracıyla yolu kapatarak eylem yapan şahıs tutuklandı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde aracıyla yolu kapatarak eylem yapan şahıs tutuklandı
17:08 Genç oyuncu Batuhan Yüzgüleç, Kızılcık Şerbeti’nin kadrosuna katılıyor Genç oyuncu Batuhan Yüzgüleç, Kızılcık Şerbeti'nin kadrosuna katılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2024 20:48:01. #1.13#
SON DAKİKA: Edremit Belediyesi ve Bostancı Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, çiftçilere yonca balyaları dağıtıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement