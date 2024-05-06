Edremit Belediyesi, zarar gören yolların onarımı için yoğun çaba harcıyor - Son Dakika
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Yerel

Edremit Belediyesi, zarar gören yolların onarımı için yoğun çaba harcıyor

Edremit Belediyesi, zarar gören yolların onarımı için yoğun çaba harcıyor

Balıkesir'in Edremit ilçesinde doğalgaz ve diğer altyapı çalışmaları sebebiyle zarar gören yolların onarımı için 13 ayrı ekip görevlendirildi. Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, ulaşımın daha güvenli ve konforlu hale gelmesi için çalışmaların gece gündüz sürdüğünü belirtti.

06.05.2024 15:24  Güncelleme: 15:28
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Balıkesir'in Edremit Belediyesi, ilçe genelinde yolların düzenlenmesi için yoğun bir çaba harcıyor. Doğalgaz başta olmak üzere çeşitli altyapı çalışmaları sebebiyle zarar gören yolların onarımı için 13 ayrı ekip görevlendirildi.

Edremit ilçesi, yaşanan doğalgaz altyapı çalışmalarının ardından yollarda meydana gelen bozulmalarla mücadele ediyor. Bu doğrultuda Edremit Belediyesi, Belediye Başkanı Mehmet Ertaş'ın direktifiyle Fen İşleri Müdürlüğü tarafından 13 ayrı ekip oluşturdu. Bu ekipler, zarar gören yolların tamirat ve bakım-onarım çalışmalarını hızlandırmak üzere yoğun bir şekilde çalışıyor.

Doğalgaz başta olmak üzere çeşitli altyapı çalışmaları sebebiyle zarar gören yolların onarımı, çalışmalarına hız verildi. İkizçay, Altınkum, Akçay, Güre ve ilçe merkezinde bulunan Hekimzade Mahallesi gibi bölgelerdeki yollar, bu çerçevede yenileniyor ve düzenleniyor.

Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, "İlçemiz genelinde ulaşımın daha güvenli ve konforlu hale gelmesi için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Doğalgaz ve diğer altyapı çalışmaları sebebiyle zarar gören yolların onarımı için tüm ekiplerimizle birlikte gece gündüz demeden çalışmalarımızı sürdürüyoruz." şeklinde konuştu. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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