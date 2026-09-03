Edremit\'in kurtuluşu için Kaymakam Engin başkanlığında toplantı yapıldı

Edremit'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek 9 Eylül Kurtuluş Günü kutlamaları için hazırlık toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Edremit Kaymakamı Zafer Engin başkanlığında, Edremit'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü kapsamında gerçekleştirilecek 9 Eylül Kurtuluş Günü kutlama programına ilişkin hazırlık toplantısı yapıldı.

İlçedeki kamu kurum ve kuruluşlarının iş birliğiyle düzenlenecek etkinliklerin planlandığı toplantıda, kutlama programının içeriği ve organizasyon detayları ele alındı.

Kurum temsilcileri, 9 Eylül'de gerçekleştirilecek etkinliklerin koordinasyonu konusunda görüş alışverişinde bulundu. Edremit'in kurtuluşunun 104. yıl dönümünde düzenlenecek programlarla, ilçenin tarihi hafızasının yaşatılması ve kurtuluş coşkusunun vatandaşlarla birlikte paylaşılması hedefleniyor.