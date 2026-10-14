Edremit Kızılkeçili'de 15 muhtar için köşe oluşturuldu, 11'i hayatta değil - Son Dakika
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Edremit Kızılkeçili'de 15 muhtar için köşe oluşturuldu, 11'i hayatta değil

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Edremit Kızılkeçili\'de 15 muhtar için köşe oluşturuldu, 11\'i hayatta değil
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Edremit'in Kızılkeçili Mahallesi'nde muhtarlık binasında 1930'dan beri görev yapan 15 muhtar için fotoğraf köşesi oluşturuldu. Muhtar İsmail Ercan Paksoy, fotoğrafı bulunan 15 muhtardan 11'inin hayatta olmadığını, köşenin ilgi çektiğini söyledi.

Edremit İlçesinde, turistik Kızıkeçili kırsal mahalesinde, muhtarlık binasında 1930 yılından beri görev yapmış muhtarların fotoğraflarına yer verildi. Kırsal Mahallenin bin 600 nüfusa sahip olduğunu kaydeden Kızılkeçili Muhtarı İsmail Ercan Paksoy, fotoğrafları bulunan 15 muhtardan 11'nin hayatta olmadığını söyledi.

Edremit'te Akçay'a 3 kilometre uzaklıktaki Kızılkeçili Mahallesinde bu güne kadar görev yapmış olan 15 muhtar için köşe hazırlandı. Muhtarlık binasında 15 muhtarın fotoğrafının yer aldığını kaydeden muhtar İsmail Ercan Paksoy, "Köyümüz'de 1930 yılından beri görev yapmış olan muhtarlar için bir köşe oluşturduk. Burada fotoğrafı olan 15 muhtardan 11'i hayatta değil. Muhtarlar köşesi, yerli yabancı herkesin ilgisini çekiyor" dedi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Edremit Kızılkeçili'de 15 muhtar için köşe oluşturuldu, 11'i hayatta değil - Son Dakika
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