Edremit Kaymakamı, yükseköğretim öğrenci yurdu inşaatını inceledi - Son Dakika
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Yerel

Edremit Kaymakamı, yükseköğretim öğrenci yurdu inşaatını inceledi

Edremit Kaymakamı, yükseköğretim öğrenci yurdu inşaatını inceledi

Balıkesir'in Edremit ilçesinde yapımı devam eden 250 kişilik yükseköğretim öğrenci yurdu yapım işi inşaatında Kaymakam Ahmet Odabaş incelemelerde bulundu. İnceleme sırasında yatırımın öngörülen sürede tamamlanabilmesi için çalışmaların hızlandırılması talimatı verildi.

04.05.2024 08:57
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Balıkesir'in Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, ilçede yapımı devam eden 250 kişilik yükseköğretim öğrenci yurdu yapım işi inşaatında incelemelerde bulundu.

İhalesi Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan Tuzcumurat Mahallesinde 250 Kişilik KYK Yurdu, sosyal tesisleriyle birlikte, kız ve erkek bloklarını içeren bir kompleks olarak planlanan yatırımın inşaatında incelemelerde bulunan Kaymakam Odabaş, yetkililerden yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler alırken yatırımın öngörülen sürede tamamlanabilmesi için çalışmaların hızlandırılması noktasında talimat verdi.

İlçede eğitim-öğretim alanında ciddi yatırımlar yapıldığını ifade eden Kaymakam Odabaş; "İlçemize barınma sorunu yaşayan öğrencilerimize büyük katkı sağlayacak yeni yurt binasını çok yakında bölgemize kazandıracağız. Çalışmalarımız tüm hızıyla devam etmektedir. Bu yatırımlarımızın ilçemize kazandırılmasında katkıda bulunanlara teşekkür ediyorum" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Edremit Kaymakamı, yükseköğretim öğrenci yurdu inşaatını inceledi - Son Dakika

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