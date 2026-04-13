Edremit\'te Ata\'ya vefa

Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Edremit'e gelişinin 92. yıl dönümü, düzenlenen resmi törenler ve anlamlı etkinliklerle kutlandı.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 1934 yılında Edremit'e yaptığı tarihi ziyaretin 92. yıl dönümü, ilçede gurur dolu anlara sahne oldu. Şehit Hamdibey Meydanı'nda düzenlenen resmi törene ilçe protokolü ve vatandaşlar yoğun katılım gösterdi.

Protokol ve vatandaşlar tek yürek

Kutlama programı; Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, Garnizon Komutanı Vekili Ulaştırma Albay Mehmet Kurt ve Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı. Öğrencilerin okuduğu Atatürk temalı şiirler duygusal anlar yaşatırken, askeri bando gösterisi törene renk kattı.

Atatürk Kültür Evi'nde tarihi yolculuk

Resmi törenlerin ardından protokol üyeleri ve vatandaşlar, Edremit Belediyesi Atatürk Kültür Evi'ni ziyaret etti. Atatürk'ün 1934 yılındaki ziyareti sırasında konakladığı evde açılan fotoğraf sergisi büyük ilgi gördü. Katılımcılar, o döneme ait izleri ve fotoğrafları yerinde inceleyerek tarihi atmosferi yeniden yaşadı.

Başkan Ertaş: "Hizmetimizin temeli Atatürk ilke ve devrimleridir"

Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, günün önemine ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Ata'mızın 1934 yılında kaldığı evi o günkü heyecanla dolaşarak kentimizin hafızasındaki izlerini bir kez daha hatırladık. Onun ilke ve devrimlerine bağlılık yalnızca bir anma değil, her gün verdiğimiz hizmetin temelidir. Kuva-yi Milliye şehri Edremit'imizde, Cumhuriyet değerlerini yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak en mukaddes borcumuzdur."

Tören, hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle son buldu. - BALIKESİR