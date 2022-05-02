Edremit'te Ramazan Bayramı kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Edremit'te Ramazan Bayramı kutlandı

02.05.2022 13:08
Edremit'te Ramazan Bayramı kutlandı

Ramazan Bayramı nedeniyle Balıkesir'in Edremit ilçesinde resmi bayramlaşma pandemi sonrası ilk kez geniş katılım ile yapıldı.

Ramazan Bayramı nedeniyle Balıkesir'in Edremit ilçesinde resmi bayramlaşma pandemi sonrası ilk kez geniş katılım ile yapıldı.

Edremit protokolü ve vatandaşların katıldığı törende katılımcılara seslenen İlçe Kaymakamı Ahmet Odabaş "Kurban Bayramının ülkemize ve tüm İslam Alemine, barış, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum."dedi. Öğretmen evindeki bayramlaşma törenine; İlçe protokolü, daire amirleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Öğretmenevi ziyaretinden sonra Kaymakam Ahmet Odabaş ve İlçe protolokü; İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü, Edremit Devlet Hastanesi ziyaret ederek görevliler ve vatandaşlar ile bayramlaştılar. - BALIKESİR

Edremit'te Ramazan Bayramı kutlandı
Edremit'te Ramazan Bayramı kutlandı
Edremit'te Ramazan Bayramı kutlandı
Edremit'te Ramazan Bayramı kutlandı
Edremit'te Ramazan Bayramı kutlandı
Edremit'te Ramazan Bayramı kutlandı
Edremit'te Ramazan Bayramı kutlandı

YORUMLAR
500
Hayrabolu'da bayramlaşma töreni düzenlendi Hayrabolu'da bayramlaşma töreni düzenlendi Gölpazarı ilçesinde bayramlaşma töreni düzenlendi Gölpazarı ilçesinde bayramlaşma töreni düzenlendi

Ramazan Bayramı, Balıkesir, Hisarcık, Edremit, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Edremit'te Ramazan Bayramı kutlandı - Son Dakika


Son Dakika
13:06 İki gündür kayıp olarak aranan 15 yaşındaki Erva geri döndü, Fatma'yı arama çalışmaları devam ediyor
13:05 Ekrem İmamoğlu sosyal medyadan seslendi! Askıda fatura çağrısında bulundu
13:01 4 yaşındaki çocuk annesinin arabasıyla kaza yaptı! Pijama ve çıplak ayaklarıyla olay yerinden kaçtı
13:00 Babacan'dan 6'lı masa hakkında dikkat çeken açıklama: 6 genel başkan ayrı ayrı şeyler söylüyor, vatandaş bize güvenir mi?
12:59 Ünlü isimlerden Ramazan Bayramı kutlaması! Yakın zamanda eşini kaybeden Ece Erken duygulandırdı
12:03 Sağlık Bakanlığından bayram ziyareti uyarısı: Bulunduğunuz ortamı havalandırın
11:36 Sedat Peker videolarının yıldönümünü takipçisinin tweet'ini paylaşarak hatırlattı
11:33 Çiçek Taksi'nin Fırıldak Ömer'i Cengiz Küçükayvaz, son hali ortaya çıktı
11:32 Kuzenleriyle hayvan otlatmaya yaylaya çıkan 12 yaşındaki Tarık kayboldu
11:04 2 haftadır dizide yoktu! Camdaki Kız'da rol alan Devrim Yakut'un beyninin pıhtı attığı ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2022 13:15:38. #1.11#
SON DAKİKA: Edremit'te Ramazan Bayramı kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement