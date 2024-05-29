EESTÜ Porsuk MYO'da Dönem Sonu Sergisi Açıldı - Son Dakika
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EESTÜ Porsuk MYO'da Dönem Sonu Sergisi Açıldı

EESTÜ Porsuk MYO\'da Dönem Sonu Sergisi Açıldı

Eskişehir Teknik Üniversitesi (EESTÜ) Porsuk Meslek Yüksekokulu Grafik Tasarımı ve Basım ve Yayım Teknolojileri Programı öğrencilerinin çalışmalarından oluşan 'Dönem Sonu Sergisi' ESTÜ Porsuk Kampüsü Sergi Alanında açıldı. Sergide, Grafik Tasarımı Programı ile Basım ve Yayım Teknolojileri Programı öğrencilerinin Desen, Temel Sanat Eğitimi, Grafik Tasarımına Giriş, Özgün Baskı, Ambalaj Tasarımı, Grafik Uygulamaları, Animasyon, İllüstrasyon, Bilgisayar Destekli Grafik Tasarım, Masaüstü Yayıncılık, Diğer Baskı Teknikleri derslerinde hazırladıkları 200'e yakın çalışma yer alıyor. Sergi, yılsonu sınavları süresince ziyaret edilebilecek.

29.05.2024 10:50
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Eskişehir Teknik Üniversitesi (EESTÜ) Porsuk Meslek Yüksekokulu Grafik Tasarımı ve Basım ve Yayım Teknolojileri Programı öğrencilerinin çalışmalarından oluşan "Dönem Sonu Sergisi" ESTÜ Porsuk Kampüsü Sergi Alanında açıldı.

Merhum Öğr. Gör. Dr. Altan Çetinkaya anısına gerçekleştirilen, Prof. Ensar Taçyıldız, Dr. Öğr. Üyesi Asuman Kaya, Dr. Öğr. Üyesi Sayın Dilek Çukul ve Öğr. Gör. Özlem Emine Doğan tarafından düzenlenen serginin açılışına Porsuk MYO Müdürü Prof. Dr. Süleyman Kaytakoğlu, Ulaştırma MYO Müdürü Prof. Dr. Mete Koçkar, öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı.

Serginin açılışında duygularını dile getiren Porsuk MYO Müdürü Prof. Dr. Süleyman Kaytakoğlu ve Ulaştırma MYO Müdürü Prof. Dr. Mete Koçkar, dönem sonu sergisiyle Altan Çetinkaya'ya vefa gösteren öğrencilere, öğretim elemanlarına ve sergide emeği geçen herkese teşekkür etti.

İki yüz çalışma yılsonu sınavları süresince sergilenecek

Sergide, Grafik Tasarımı Programı ile Basım ve Yayım Teknolojileri Programı öğrencilerinin Desen, Temel Sanat Eğitimi, Grafik Tasarımına Giriş, Özgün Baskı, Ambalaj Tasarımı, Grafik Uygulamaları, Animasyon, İllüstrasyon, Bilgisayar Destekli Grafik Tasarım, Masaüstü Yayıncılık, Diğer Baskı Teknikleri derslerinde hazırladıkları 200'e yakın çalışma yer alıyor. Çalışmaları ile sergiye katkı sunan tüm öğrencilere katılım belgesinin verildiği sergi, yılsonu sınavları süresince ziyaret edilebilecek. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel EESTÜ Porsuk MYO'da Dönem Sonu Sergisi Açıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: EESTÜ Porsuk MYO'da Dönem Sonu Sergisi Açıldı - Son Dakika
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