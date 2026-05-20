Efecan Bayram için adalet talebi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Efecan Bayram için adalet talebi

20.05.2026 18:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

16 yaşındaki Efecan Bayram'ın polisle yaşadığı kaza sonucu ölümü, ailesi ve yakınları tarafından protesto edildi.

(MUĞLA) –

Muğla'nın Ortaca ilçesinde 16 yaşındaki Efecan Bayram'ın motosiklet kullanırken hayatını kaybetmesine ilişkin ailesinin de arasında bulunduğu bir grup eylem yaptı. Anne Binnur Bayram ve avukatları Paşa Büyükkayaer, Efecan'ın peşine düşen polisin ölüm olayına sebep olduğunu savundu.

Ortaca'nın Kocabel mevkisinde iddiaya göre polisin "dur" ihtarına uymamasının ardından motosikletle kaçan Efecan Bayram'ın kaza sonucu hayatını kaybetmesi nedeniyle Köyceğiz Adliyesi önünde gencin yakınları ve arkadaşları eylem yaptı.

Tek çocuk olan Efecan Bayram'ın ölümünde şüphe olduğunu öne süren Bayram ailesi ve yakınları "Adalet istiyoruz" sloganları attı.

Anne Binnur Bayram, "Benim çocuğum ceza yazıldı da ödemedi mi? Polisler çocuğumu öldürmek zorunda mı? Kan almak zorunda mı? Alınacaksa benim kanımı alsın. Ben burada dikiliyorum. Ben oğlum olmadan yaşayamam. Allah var herkes şahidimdir oğlum olmadan yaşayamam. İsterse bir polis çeksin beni vursun. Nasıl olsa polisler kan almayı seviyor. Benim çocuğumu aldılar, katlettiler. Artık buna bir dur demek lazım. Benim çocuğum öldü ama başkasının çocuğu ölmesin" dedi.

"POLİS MEMURU MOTORUNU OLAYA KAZA SÜSÜ VERMEYE ÇALIŞTI"

Ailenin avukatı Paşa Büyükkayaer ise Efecan Bayram'ın Gökova Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru E.S'nin kasten gerçekleştirdiği eylem sonucunda hayatını kaybettiğini öne sürdü. Olayın kayıtlara tek taraflı kaza olarak geçtiğini aktaran Büyükkayaer, kazada can veren Bayram'ın suçlanmaya çalıştığını belirtti. Kaza anında 3 kişinin görgü tanığı olduğunu söyleyen Büyükkayaer, olayın oluş şeklini tanıklardan edindiği şu cümlerle anlattı:

"Polis memuru motosikletiyle 120-130 kilometre hızla yanlarından geçip bir anda Efecan'a doğru yaklaştı. Hiçbir dur ihtarı ya da siren sesi duymadılar. Polis, Efecan'ı bariyerlere doğru sıkıştırıp sağ omzundan tutmaya çalıştı ve bu temasın ardından Efecan bariyerlere çarptı. Polis memuru yaklaşık 150 metre ilerledikten sonra, sağ taraftaki emniyet şeridine çekip, motorunu sola yatırarak olaya kaza süsü vermeye çalıştı."

"EFECAN'I OMZUNDAN TUTUP DENGESİNİ BOZDU VE ÖLÜMÜNE SEBEP OLDU"

Polis'in farklı yöntemlerle Bayram'ı durdurabileceğini aktaran Büyükkayaer, Bayram'ın kullandığı 100 cc'lik motosikle, 900 cc motosiklete sahip polisten kaçmasının mümkün olmayacağını ifade etti. Büyükkayaer, şunları söyledi:

"Polis memuru E.S, 120-130 kilometre hızla giderken hareket halindeki Efecan'ı omzundan tutup dengesini bozdu ve ölümüne sebep oldu. Bu eylem, bilinçli taksir olarak değerlendirilemez; E.S. kasti hareketiyle Efecan'ın ölümüne yol açtı. Polis memuru E.S'nin ifadesi dahi, Efecan'ı kasten öldürmesine rağmen alınmadı ve halen görevine devam ediyor. Bu durum, aileyi ve toplumu derinden yaralıyor. Efecan ve ailesi Beyobası Köyü'nde yaşayan Yörük Türkmen bir aile. Çocuklarının ölümü üzerine adalet arayışına yöneldiler. Hukuk devletinde suç işleyen kişinin kimliği veya görevi hiçbir öneme sahip değildir. Suç işleyen her kim olursa olsun cezalandırılır. Biz adalet istiyoruz. Hayattan kopartılan 16 yaşındaki bir köylü çocuğunun ve ailesinin hakkı yenilmesin."

Adliye önündeki açıklamanın ardından Efecan'ın annesi, yakınları ve arkadaşları Cumhuriyet Meydanı'na kadar sloganlar atarak yürüdü, sonrasındaysa dağıldı.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Efecan Bayram için adalet talebi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Amasra’da Kurban Bayramı tatilinde 500 bin turist bekleniyor: Doluluk yüzde 80’e ulaştı Amasra'da Kurban Bayramı tatilinde 500 bin turist bekleniyor: Doluluk yüzde 80'e ulaştı
Milli takım için marş yazacak mı Tarkan net konuştu Milli takım için marş yazacak mı? Tarkan net konuştu
Türk gençlerinden uluslararası bilim olimpiyatlarında büyük başarı Türk gençlerinden uluslararası bilim olimpiyatlarında büyük başarı
Gençlerbirliği’nin yıldız kalecisi Velho, Dünya Kupası’na gidiyor Gençlerbirliği'nin yıldız kalecisi Velho, Dünya Kupası'na gidiyor
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin’de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin'de
Julian Schuster, İstanbul’da tarih yazabilir Julian Schuster, İstanbul'da tarih yazabilir

17:30
Tokat’ta taşkın nedeniyle tarım arazileri sular altında kaldı
Tokat'ta taşkın nedeniyle tarım arazileri sular altında kaldı
17:28
Mehmet Akif Ersoy hakkında iddianame hazır: Suçlamalar hayli ağır, işte istenen ceza
Mehmet Akif Ersoy hakkında iddianame hazır: Suçlamalar hayli ağır, işte istenen ceza
17:20
11 yaşındaki çocuğun öldüresiye darp edildiği anlar güvenlik kamerasında
11 yaşındaki çocuğun öldüresiye darp edildiği anlar güvenlik kamerasında
17:06
Trump: Netanyahu ben ne istesem onu yapacak
Trump: Netanyahu ben ne istesem onu yapacak
16:46
CHP’de neler oluyor İşte Kılıçdaroğlu’nun videosuna kayıtsız kalamayan vekiller
CHP'de neler oluyor? İşte Kılıçdaroğlu'nun videosuna kayıtsız kalamayan vekiller
16:01
AK Parti grubuna damga vuran an: Cumhurbaşkanı Erdoğan fark edip elini çekti
AK Parti grubuna damga vuran an: Cumhurbaşkanı Erdoğan fark edip elini çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2026 18:48:57. #7.13#
SON DAKİKA: Efecan Bayram için adalet talebi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.