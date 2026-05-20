Efecan Bayram için adalet talebi

Muğla'nın Ortaca ilçesinde 16 yaşındaki Efecan Bayram'ın motosiklet kullanırken hayatını kaybetmesine ilişkin ailesinin de arasında bulunduğu bir grup eylem yaptı. Anne Binnur Bayram ve avukatları Paşa Büyükkayaer, Efecan'ın peşine düşen polisin ölüm olayına sebep olduğunu savundu.

Ortaca'nın Kocabel mevkisinde iddiaya göre polisin "dur" ihtarına uymamasının ardından motosikletle kaçan Efecan Bayram'ın kaza sonucu hayatını kaybetmesi nedeniyle Köyceğiz Adliyesi önünde gencin yakınları ve arkadaşları eylem yaptı.

Tek çocuk olan Efecan Bayram'ın ölümünde şüphe olduğunu öne süren Bayram ailesi ve yakınları "Adalet istiyoruz" sloganları attı.

Anne Binnur Bayram, "Benim çocuğum ceza yazıldı da ödemedi mi? Polisler çocuğumu öldürmek zorunda mı? Kan almak zorunda mı? Alınacaksa benim kanımı alsın. Ben burada dikiliyorum. Ben oğlum olmadan yaşayamam. Allah var herkes şahidimdir oğlum olmadan yaşayamam. İsterse bir polis çeksin beni vursun. Nasıl olsa polisler kan almayı seviyor. Benim çocuğumu aldılar, katlettiler. Artık buna bir dur demek lazım. Benim çocuğum öldü ama başkasının çocuğu ölmesin" dedi.

"POLİS MEMURU MOTORUNU OLAYA KAZA SÜSÜ VERMEYE ÇALIŞTI"

Ailenin avukatı Paşa Büyükkayaer ise Efecan Bayram'ın Gökova Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru E.S'nin kasten gerçekleştirdiği eylem sonucunda hayatını kaybettiğini öne sürdü. Olayın kayıtlara tek taraflı kaza olarak geçtiğini aktaran Büyükkayaer, kazada can veren Bayram'ın suçlanmaya çalıştığını belirtti. Kaza anında 3 kişinin görgü tanığı olduğunu söyleyen Büyükkayaer, olayın oluş şeklini tanıklardan edindiği şu cümlerle anlattı:

"Polis memuru motosikletiyle 120-130 kilometre hızla yanlarından geçip bir anda Efecan'a doğru yaklaştı. Hiçbir dur ihtarı ya da siren sesi duymadılar. Polis, Efecan'ı bariyerlere doğru sıkıştırıp sağ omzundan tutmaya çalıştı ve bu temasın ardından Efecan bariyerlere çarptı. Polis memuru yaklaşık 150 metre ilerledikten sonra, sağ taraftaki emniyet şeridine çekip, motorunu sola yatırarak olaya kaza süsü vermeye çalıştı."

"EFECAN'I OMZUNDAN TUTUP DENGESİNİ BOZDU VE ÖLÜMÜNE SEBEP OLDU"

Polis'in farklı yöntemlerle Bayram'ı durdurabileceğini aktaran Büyükkayaer, Bayram'ın kullandığı 100 cc'lik motosikle, 900 cc motosiklete sahip polisten kaçmasının mümkün olmayacağını ifade etti. Büyükkayaer, şunları söyledi:

"Polis memuru E.S, 120-130 kilometre hızla giderken hareket halindeki Efecan'ı omzundan tutup dengesini bozdu ve ölümüne sebep oldu. Bu eylem, bilinçli taksir olarak değerlendirilemez; E.S. kasti hareketiyle Efecan'ın ölümüne yol açtı. Polis memuru E.S'nin ifadesi dahi, Efecan'ı kasten öldürmesine rağmen alınmadı ve halen görevine devam ediyor. Bu durum, aileyi ve toplumu derinden yaralıyor. Efecan ve ailesi Beyobası Köyü'nde yaşayan Yörük Türkmen bir aile. Çocuklarının ölümü üzerine adalet arayışına yöneldiler. Hukuk devletinde suç işleyen kişinin kimliği veya görevi hiçbir öneme sahip değildir. Suç işleyen her kim olursa olsun cezalandırılır. Biz adalet istiyoruz. Hayattan kopartılan 16 yaşındaki bir köylü çocuğunun ve ailesinin hakkı yenilmesin."

Adliye önündeki açıklamanın ardından Efecan'ın annesi, yakınları ve arkadaşları Cumhuriyet Meydanı'na kadar sloganlar atarak yürüdü, sonrasındaysa dağıldı.