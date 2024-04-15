Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, belediye personeli ile bayramlaştı

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Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, yeni haftaya belediye personeli ile bayramlaşarak başladı.

Göreve geldiği ilk günden bu yana hem mesai arkadaşları hem de vatandaşlarla iç içe bir tablo çizen Başkan Anıl Yetişkin, Ramazan Bayramı tatili nedeniyle bayramlaşamadığı personelini ziyaret etti. Tek tek birimleri dolaşan Başkan Yetişkin, çalışanlarla el sıkışıp bayramlarını kutladı.

Ramazan Bayramı'nın ilk gününde de sahada görev yapan belediye çalışanlarını ziyaret eden Başkan Yetişkin'in bu tutumu belediye çalışanları arasında memnuniyetle karşılandı. "Başkanımıza çok teşekkür ederiz, bizleri de unutmadı. Yeni haftaya başkanımızla birlikte başlamak bizleri motive etti" yorumunda bulunan çalışanlar, Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin'in çok kısa zamanda personeli ile samimi bir ilişki kurduğunu belirtti. - AYDIN