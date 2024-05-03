Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, CHP Aydın Milletvekilleri ve beraberindeki heyeti ağırladı - Son Dakika
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Yerel

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, CHP Aydın Milletvekilleri ve beraberindeki heyeti ağırladı

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, CHP Aydın Milletvekilleri ve beraberindeki heyeti ağırladı

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, CHP Aydın Milletvekilleri ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı. Başkan Yetişkin, karşılıklı fikir alışverişleri ve Efeler'deki ortak çalışmaların değerlendirilmesine imkan tanıyan ziyarette, kentimizin geleceği için el birliğiyle çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

03.05.2024 09:22  Güncelleme: 09:28
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Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aydın Milletvekilleri ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı.

Ortak akılla ilçeyi daha ileriye taşımak için kent yönetimindeki aktörlerle bir araya gelmeye devam eden Başkan Yetişkin, CHP Aydın Milletvekillerini ve beraberindeki heyeti konuk etti. Başkan Anıl Yetişkin, karşılıklı fikir alışverişleri ve Efeler'deki ortak çalışmaların değerlendirilmesine imkan tanıyan ziyarette, "Hiçbir siyasi parti ayrımı yapmadan, kentimizin geleceği için el birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz. Milletvekillerimizle işbirliği ve dayanışma içinde Efelerimizi çok daha ileriye taşıyacağız. Nazik ziyaretleri için kendilerine çok teşekkür ediyorum" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, CHP Aydın Milletvekilleri ve beraberindeki heyeti ağırladı - Son Dakika

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