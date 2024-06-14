Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin'den Kurban Bayramı Kutlama Mesajı

Yerel

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, Kurban Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Kurban Bayramının tüm insanlığa barış, kardeşlik ve refah getirmesini dileyen Başkan Yetişkin mesajında, "Birlik ve beraberlik içinde kutlayacağımız mübarek Kurban Bayramına erişmenin mutluluğunu ve huzurunu yaşıyoruz. Kurban Bayramı, bizlere sevdiklerimizle ve ailemizle birlikte olmanın, ihtiyaç sahiplerine el uzatmanın ve sosyal dayanışmanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlatıyor. Ailemizi, büyüklerimizi unutmayarak, bu bayramda da kırgınlıkların ve dargınlıkların sona erdiği, sevgi ve hoşgörünün hakim olduğu bir ortam oluşturmalıyız. Yardıma muhtaç olanları gözetmeli ve bir arada olmanın değerini bilmeliyiz. Bayramın manevi ikliminde, ailenizle birlikte birlik ve beraberlik içinde, sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir bayram geçirmenizi diliyorum. Kurban Bayramının, tüm insanlığa barış, kardeşlik ve refah getirmesini temenni ediyor, tüm Efeler halkının Kurban Bayramını kutluyorum" ifadelerini kullandı. - AYDIN