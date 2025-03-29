Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin\'den Ramazan Bayramı Mesajı

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında;"Değerli hemşehrilerim, bayramlar, bizleri bir araya getiren, kardeşlik ve dayanışma duygularını güçlendiren özel günlerdir. Paylaşmanın, yardımlaşmanın ve toplumsal birlikteliğin anlam kazandığı bu günlerde, aynı sofrada buluşamasak da aynı duygularda birleşmenin kıymetini biliyoruz. Ancak bayramları gerçek anlamda bayram kılacak olan; yalnızca bir araya gelmek değil, adaletin herkes için tesis edildiği, eşitliğin bir hak olarak görüldüğü ve özgürlüğün güvence altına alındığı bir toplumsal düzenin inşa edilmesidir. Ülkemizin içinde bulunduğu şartlar, bizlere dayanışmanın ve toplumsal sorumluluğun ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi. Adil bir yönetim anlayışının, hukukun üstünlüğünün ve fırsat eşitliğinin sağlandığı bir gelecek için hep birlikte mücadele etmek, bu ülkenin tüm yurttaşlarının ortak sorumluluğudur. Bizler, Efeler'de bu bilinçle hareket ediyor; daha adil, daha güçlü ve daha özgür bir toplum için çalışmaya devam ediyoruz. Bu bayramda, dayanışmamızı büyütelim, birbirimize daha çok kenetlenerek, iyiliği ve umudu çoğaltalım. Ramazan Bayramı'nın ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa barış, huzur ve sağlık getirmesini diliyor, tüm Efeler halkının bayramını en içten dileklerimle kutluyorum" ifadelerini kullandı. - AYDIN