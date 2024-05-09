Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, Efeler halkıyla buluştu

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Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, Efeler halkı ile bir araya gelerek, kendisine iletilen talep ve önerileri dinledi.

Göreve geldiği günden bu yana vatandaşları belediye hizmet binasında ağırlan Başkan Yetişkin, hemşehrileriyle daha samimi bir ortamda buluştu. Efeler Belediyesi Menderes Parkı'nda gerçekleşen ve Efeler halkının yoğun ilgi gösterdiği programa; Efeler Belediye Başkan Yardımcıları Muttalip Özsemerci, İbrahim Metin Başer ve Yalçın Ulusal, Efebel A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Candemir ile Efeler Belediyesi Birim Müdürleri katıldı.

Vatandaşların ihtiyaçlarını dikkatle dinleyen Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, talepleri kendisine eşlik eden birim müdürlerine iletti. Müdürler ise vatandaşların ihtiyaçlarının çok hızlı bir şekilde yerine getirilebilmesi için gerekli notları aldı.

Başkan Yetişkin, 10 Mayıs Cuma günü de (yarın) 13.00-15.00 saatleri arasında Menderes Parkı'nda Efeler halkıyla buluşmaya devam edecek. - AYDIN