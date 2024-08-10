Yerel

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, mahalle ziyaretlerini sürdürüyor. Son olarak Işıklı ve Kardeşköy mahallelerinde vatandaşlarla buluşan Başkan Yetişkin, çalışmaları yerinde inceledi ve talepleri dinledi.

Vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılanan Başkan Yetişkin, bu iki mahalledeki belediyeye ait işletmelerde yapılan kapsamlı yenileme ve modernleştirme çalışmalarını yerinde inceledi. Bu ziyaretler sırasında hem yapılan çalışmaların kalitesini denetledi hem de mahalle sakinleriyle doğrudan temas kurarak onların görüş ve taleplerini dinledi. Başkan Yetişkin, ziyaretlerinde sadece mevcut durum hakkında bilgi almakla kalmayıp, aynı zamanda gelecekteki projelerle ilgili de mahalle sakinlerinin görüşlerini alarak ortak akılla çözüm üretme ilkesine yeni bir örnek daha ekledi.

Başkan Yetişkin'in mahalle ziyaretleri sırasında gösterdiği ilgi ve duyarlılık, vatandaşlar tarafından büyük takdir topluyor. Şehir yönetiminin şeffaf ve katılımcı bir şekilde yürütülmesi, Efeler halkının belediyeye olan güvenini pekiştirirken, yapılan çalışmaların etkinliğini de artırıyor. - AYDIN