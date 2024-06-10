Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin ve CHP Efeler İlçe Başkanı Vasıf Suha Bayırlı, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu ziyaret etti

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Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin ile Cumhuriyet Halk Partisi Efeler İlçe Başkanı Vasıf Suha Bayırlı, Efeler Belediyesi'nin meclis üyeleriyle birlikte Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na nezaket ziyaretinde bulundu.

Efeler ilçesinde devam eden ve gerçekleştirilecek olan projelerle ilgili karşılıklı görüş alışverişinde bulunulan ziyarette Yetişkin, Çerçioğlu'nu başarılı çalışmalarından dolayı tebrik etti. Birlikte birçok projeyi daha hayata geçireceklerini ifade eden Çerçioğlu ise Yetişkin'e, Bayırlı'ya ve belediye meclis üyelerine nazik ziyaretleri için teşekkür etti. - AYDIN