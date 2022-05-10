Efeler Belediye Başkanı Atay Yabancı Öğrencilerle Bir Araya Geldi - Son Dakika
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Efeler Belediye Başkanı Atay Yabancı Öğrencilerle Bir Araya Geldi

10.05.2022 22:34

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Erasmus kapsamında Efeler’e gelen yabancı uyruklu öğrencilerle buluştu.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Erasmus kapsamında Efeler'e gelen yabancı uyruklu öğrencilerle buluştu.

Aydın Bil Koleji'nin "Z Kuşağına Dijital Hikayeler" adlı projesiyle eğitimlerinin bir bölümünü Efeler'de sürdürmek için ilçeye gelen misafir öğrenciler, Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay ile bir araya geldi. Öğrenciler için düzenlenen toplantıda konuşan Bil Koleji Aydın Kampüsü Eğitim Koordinatörü Muammer Metin, "Z Kuşağına Dijital Hikayeler adlı Erasmus projemizin Türkiye Çalıştayı'nı düzenlemek üzere toplanmış bulunmaktayız. Dağlarından yağ, ovalarından bal akan, gökyüzünün altındaki en güzel yeryüzü Efeler diyarı Aydın ilimize hoş geldiniz" diyerek yabancı öğrencileri selamladı.

"MATEMATİK BİLİMİ, BİLİMLERİN ANASIDIR"

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, belediyenin eğitim alanında yaptığı çalışmaları anlattı. Matematiğe verdiği büyük önemin altını çizen Başkan Atay, "Değerli konuklar hepinize çok teşekkür ederiz. Böyle bir organizasyonda bulunmaktan dolayı çok büyük bir mutluluk duyuyorum. Göreve geldikten sonra ilk işlerimizden biri Türkiye'de Matematik Olimpiyatları'nın sponsorluğunu yapmak oldu. Matematik bilimi, bilimlerin anasıdır. Biz de bu bilime Efeler ve tüm Türkiye'de yaşayan çocukların sevgiyle yaklaşması için Avrupa'nın en büyük ikinci açık hava matematik parkını, Prof. Dr. Aziz Sancar Matematik ve Bilim Parkı'nı yaptık" dedi.

Etkinliğin sonunda Bil Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Helvacı, Efeler Belediye Başkanı Atay'a eğitime verdiği destekler için öğrencileri ve okulu adına teşekkür etti.

Programının ardından Efeler Belediyesi misafir öğrenciler için Menderes Park'ta hoş geldiniz yemeği verdi. Oldukça samimi bir havada geçen organizasyonda; İspanya, İtalya, İrlanda, Bulgaristan ve Romanya'dan gelen yabancı öğrenciler Türk arkadaşlarıyla birlikte keyifli bir akşam geçirdi.

Efeler Belediye Başkanı Atay Yabancı Öğrencilerle Bir Araya Geldi
Efeler Belediye Başkanı Atay Yabancı Öğrencilerle Bir Araya Geldi
Efeler Belediye Başkanı Atay Yabancı Öğrencilerle Bir Araya Geldi
Efeler Belediye Başkanı Atay Yabancı Öğrencilerle Bir Araya Geldi

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Mehmet Fatih Atay, matematik, Erasmus, Efeler, Yerel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Yerel Efeler Belediye Başkanı Atay Yabancı Öğrencilerle Bir Araya Geldi - Son Dakika


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