Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay Ramazan Ayı Boyunca Mahalleleri Ziyaret Ediyor

Yerel

Ramazan ayı boyunca her akşam başka bir mahallede iftar yapacağını söyleyen Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın son durağı Ovaeymir Mahallesi oldu.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Görev süresi boyunca verdiği sözlerin yüzde 96'sını gerçekleştiren Başkan Atay, ziyaret ettiği mahallelerde ilgi ve destekle karşılanıyor. Başkan Atay, Ovaeymir Mahallesi'nde düzenlenen iftar programında vatandaşlarla bir araya geldi, vatandaşların Ramazan ayını tebrik etti.

Atay, iftarın ardından Güzelhisar Mahallesi'ni de ziyaret etti. Bugüne dek yaptığı hizmetleri ve gelecek dönem projelerini anlatan Başkan Atay, vatandaşların talep ve önerilerini dinledi.