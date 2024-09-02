Efeler Belediyesi Eylül Meclis Toplantısı Kuvayı Milliye Anı Evi'nde Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Yerel

Efeler Belediyesi Eylül Meclis Toplantısı Kuvayı Milliye Anı Evi'nde Gerçekleştirildi

Efeler Belediyesi Eylül Meclis Toplantısı Kuvayı Milliye Anı Evi\'nde Gerçekleştirildi

Efeler Belediyesi Eylül ayı meclis toplantısı, Aydın'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü nedeniyle Kuvayı Milliye Anı Evi'nde yapıldı. Başkan Anıl Yetişkin'in başkanlık ettiği toplantıda, 1'i gündem dışı olmak üzere 7 madde oylamaya sunuldu. Toplantının ardından meclis üyeleri, anı evi gezerek şehitleri andı. Yetişkin, bayram ve kurtuluş günü kutlamalarının önemine vurgu yaptı.

02.09.2024 17:58  Güncelleme: 18:00
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Efeler Belediyesi'nin Eylül ayı meclis toplantısı 7 Eylül kurtuluş haftası kapsamında Kuvayı Milliye Anı Evi'nde gerçekleşti.

Efeler Belediye Meclisi'nin Eylül ayı ilk oturumu, Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin başkanlığında yapıldı. Meclis, Aydın'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yıl dönümü olan 7 Eylül'ü içine alan kurtuluş haftası dolayısıyla ilk kez Kuvayı Milliye Anı Evi'nde toplanırken, 1'i gündem dışı 7 madde oylanarak ilgili komisyonlara havale edildi. Toplantının ardından meclis üyeleri Efeler Belediye Başkan Yardımcıları ve basın mensuplarıyla birlikte Kuvayı Milliye Anı Evi'ni gezdi.

Efeler Belediyesi Eylül ayı 1'inci Meclis Oturumu'nun Kuvayı Milliye Anı Evi'nde gerçekleştirilmesiyle ilgili konuşan Başkan Yetişkin, "30 Ağustos Zafer Bayramı'nı coşkuyla kutladık. 7 Eylül'de de Aydın'ımızın Kurtuluş Günü'nü kutlayacağız. Bu gururlu ve onurlu günlere denk gelen meclis toplantımızı, kentimizin anlamlı mekanında gerçekleştirerek bir kez daha şehitlerimizi andık. Onlardan miras olan vatanımızı bir adım daha ileri taşımak için daima çalışacak ve onları kalplerimizde yaşatmaya devam edeceğiz" dedi.

Toplantının Kuvayı Milliye Anı Evi'nde yapılması, hem vatandaş hem de meclis üyelerince takdirle karşılandı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Efeler Belediyesi Eylül Meclis Toplantısı Kuvayı Milliye Anı Evi'nde Gerçekleştirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Efeler Belediyesi Eylül Meclis Toplantısı Kuvayı Milliye Anı Evi'nde Gerçekleştirildi - Son Dakika
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