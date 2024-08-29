Efeler Belediyesi 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı coşkuyla kutladı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Efeler Belediyesi 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı coşkuyla kutladı

Efeler Belediyesi 30 Ağustos Zafer Bayramı\'nı coşkuyla kutladı

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, Atatürk Kent Meydanı'nda düzenlenen özel bir etkinlikle 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusunu Efeler halkıyla birlikte yaşadı. Efeler Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla özel bir geceye imza attı. Sunucu Doğukan Alsay'ın sunumuyla gerçekleştirilen 30 Ağustos Zafer Bayramı Şenliği'nde, Türk tarihini ve kültürünü yansıtan ünlü tiyatral gösteri 'Destanların Dansı' sahnelendi. İzleyicilere tarih ve kültür dolu bir yolculuk sunan Destanların Dansı Efeler halkına unutulmaz bir gece yaşattı.

29.08.2024 17:15  Güncelleme: 17:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, Atatürk Kent Meydanı'nda düzenlenen özel bir etkinlikle 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusunu Efeler halkıyla birlikte yaşadı.

Efeler Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla özel bir geceye imza attı. Sunucu Doğukan Alsay'ın sunumuyla gerçekleştirilen 30 Ağustos Zafer Bayramı Şenliği'nde, Türk tarihini ve kültürünü yansıtan ünlü tiyatral gösteri "Destanların Dansı" sahnelendi. İzleyicilere tarih ve kültür dolu bir yolculuk sunan Destanların Dansı Efeler halkına unutulmaz bir gece yaşattı.

Türk toplumlarının binlerce yıllık tarihi ve kültürel zenginliklerinin harmanlandığı gösteriyi 7'den 70'e her yaştan vatandaş büyük bir ilgiyle izledi. Efeler halkı, böylesine anlamlı bir etkinliği kendileriyle buluşturan, 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusunu yaşatan Başkan Yetişkin'e teşekkür etti.

Etkinlikte konuşan Başkan Yetişkin, " Efe yürekli hemşehrilerim ve Cumhuriyetimizin yarınları olan gençlerimiz, böylesine anlamlı bir günde sizlerle olmaktan gurur duyuyorum. Hepimiz birer Cumhuriyet yıldızıyız fakat ışığı ileriye taşıyacak olan gençlerimizdir. Ne mutlu ki sizlere dünyada çocuklara bayram hediye eden bir Ata'nın evlatlarısınız. Bayramlara sahip çıkmak ve onu coşkuyla kutlamak en çok sizin hakkınız. Bu hakkınıza katkı sağlamak için buradaydık. Hep birlikte zaferimizi kutladık. Bu güzel gecenin organizasyonunda emeği geçen değerli misafirlerimiz Doğukan Alsay ve Destanların Dansı ekibine de ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum. Hepimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Anıl Yetişkin, Doğukan, Efeler, Yerel, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Efeler Belediyesi 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı coşkuyla kutladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:49 Metrobüs kazasında hayatını kaybeden gencin yakınları sinir krizi geçirdi Metrobüs kazasında hayatını kaybeden gencin yakınları sinir krizi geçirdi
15:11 Özgür Özel: Kılıçdaroğlu için bunlar vız gelir tırıs gider Özgür Özel: Kılıçdaroğlu için bunlar vız gelir tırıs gider
15:03 Küçükçekmece’deki Metrobüs Kazasına İlişkin Ön Rapor Hazırlandı Küçükçekmece'deki Metrobüs Kazasına İlişkin Ön Rapor Hazırlandı
14:07 Ağabeyinin kolundaki ısırık Narin’e mi ait Adli Tıp noktayı koydu Ağabeyinin kolundaki ısırık Narin'e mi ait? Adli Tıp noktayı koydu
09:58 Yıldız Yatak konkordato ilan etti, fabrika çalışanları endişeli Yıldız Yatak konkordato ilan etti, fabrika çalışanları endişeli
09:56 Acun Ilıcalı, Fenerbahçe taraftarının beklediği haberi verdi: Teklifimizi yaptık Acun Ilıcalı, Fenerbahçe taraftarının beklediği haberi verdi: Teklifimizi yaptık
09:44 İstanbul Küçükçekmece’de Metrobüs Kazası: 1 Ölü, 35 Yaralı İstanbul Küçükçekmece'de Metrobüs Kazası: 1 Ölü, 35 Yaralı
09:40 İstanbul’da 1 kişinin öldüğü, 45 kişinin de yaralandığı metrobüs kazası kamerada İstanbul'da 1 kişinin öldüğü, 45 kişinin de yaralandığı metrobüs kazası kamerada
09:19 Metroda akıl almaz olay Koca adam, herkesin içinde Suriyeli çocuğu dövdü Metroda akıl almaz olay! Koca adam, herkesin içinde Suriyeli çocuğu dövdü
09:07 Türkiye Narin’i ararken Demet Akalın’ın yaptığı idam çıkışı herkesi ikiye böldü Türkiye Narin'i ararken Demet Akalın'ın yaptığı idam çıkışı herkesi ikiye böldü
09:03 İstanbul’da metrobüs kazası 1 kişi hayatını kaybetti, 50 yaralı var İstanbul'da metrobüs kazası! 1 kişi hayatını kaybetti, 50 yaralı var
08:33 Kendinden çok emin Ersun Yanal’dan Süper Lig mesajı Kendinden çok emin! Ersun Yanal'dan Süper Lig mesajı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2024 18:43:34. #1.13#
SON DAKİKA: Efeler Belediyesi 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı coşkuyla kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement