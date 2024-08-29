Efeler Belediyesi 30 Ağustos Zafer Bayramı\'nı coşkuyla kutladı

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Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, Atatürk Kent Meydanı'nda düzenlenen özel bir etkinlikle 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusunu Efeler halkıyla birlikte yaşadı.

Efeler Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla özel bir geceye imza attı. Sunucu Doğukan Alsay'ın sunumuyla gerçekleştirilen 30 Ağustos Zafer Bayramı Şenliği'nde, Türk tarihini ve kültürünü yansıtan ünlü tiyatral gösteri "Destanların Dansı" sahnelendi. İzleyicilere tarih ve kültür dolu bir yolculuk sunan Destanların Dansı Efeler halkına unutulmaz bir gece yaşattı.

Türk toplumlarının binlerce yıllık tarihi ve kültürel zenginliklerinin harmanlandığı gösteriyi 7'den 70'e her yaştan vatandaş büyük bir ilgiyle izledi. Efeler halkı, böylesine anlamlı bir etkinliği kendileriyle buluşturan, 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusunu yaşatan Başkan Yetişkin'e teşekkür etti.

Etkinlikte konuşan Başkan Yetişkin, " Efe yürekli hemşehrilerim ve Cumhuriyetimizin yarınları olan gençlerimiz, böylesine anlamlı bir günde sizlerle olmaktan gurur duyuyorum. Hepimiz birer Cumhuriyet yıldızıyız fakat ışığı ileriye taşıyacak olan gençlerimizdir. Ne mutlu ki sizlere dünyada çocuklara bayram hediye eden bir Ata'nın evlatlarısınız. Bayramlara sahip çıkmak ve onu coşkuyla kutlamak en çok sizin hakkınız. Bu hakkınıza katkı sağlamak için buradaydık. Hep birlikte zaferimizi kutladık. Bu güzel gecenin organizasyonunda emeği geçen değerli misafirlerimiz Doğukan Alsay ve Destanların Dansı ekibine de ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum. Hepimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun" dedi. - AYDIN