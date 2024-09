Efeler Belediyesi Avrupa Hareketlilik Haftası\'nda Bisikletli Etkinlik Düzenledi

Yerel

Avrupa Hareketlilik Haftası'nda düzenlenen etkinlikte Belediye Başkanı Anıl Yetişkin ve vatandaşlar bisiklete binerek pedal çevirdi.

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin ve çalışma arkadaşları, temel belediyecilik hizmetlerinde hemşehrilerinden tam not almayı sürdürüyor. Bu faaliyetlerinin yanı sıra sosyal belediyecilik kapsamında hayata geçirilen uygulamalar ve projeler, Efeler'i her alanda daha yaşanılabilir bir kent haline getiriyor. Efeler Belediyesi, hizmetlerinde çevreye karşı duyarlı davranıyor ve tüm kaynakların sürdürülebilir olması için ulusal ve uluslararası organizasyonlara katılım sağlıyor. Her yıl 16-22 Eylül tarihleri arasında kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası etkinliklerde Efeler Belediyesi de yer aldı.

Efeler Belediyesi Şehir Tiyatrosu (EBŞT) ekibi, sergilediği sokak tiyatrosuyla çevre konusunda farkındalık oluşturdu. Efeler'in sanat elçilerini yüzlerce kişi izledi ve performansları beğeni topladı. Farkındalık için bu kez bisiklete binen Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin ve ilçe sakinleri, Mimar Sinan Mahallesi'nden Atatürk Kent Meydanı'na kadar pedal çevirdi. - AYDIN