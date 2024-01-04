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Efeler Belediyesi, Bozulan Yolları İyileştirmek İçin Çalışıyor - Son Dakika
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Efeler Belediyesi, Bozulan Yolları İyileştirmek İçin Çalışıyor

Efeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde bozulan yolların iyileştirilmesi için yoğun mesai harcıyor. Vatandaşların sık kullandığı yollar, modern ve dayanıklı malzemeler kullanılarak parke taşı döşeme ve asfaltlama çalışmalarıyla restore edilirken; kırsal mahallelerdeki bozuk yollarda da düzeltme işlemi yapılıyor. Son olarak Baltaköy Mahallesi'nde yapılan çalışmalarla vatandaşların tarım arazilerine ulaşımı kolaylaştırıldı.

Efeler Belediyesi, Bozulan Yolları İyileştirmek İçin Çalışıyor
04.01.2024 - 16:55,
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Efeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde bozulan yolların iyileştirilmesi için yoğun mesai harcıyor. Vatandaşların sık kullandığı yollar, modern ve dayanıklı malzemeler kullanılarak parke taşı döşeme ve asfaltlama çalışmalarıyla restore edilirken; kırsal mahallelerdeki bozuk yollarda da düzeltme işlemi yapılıyor.

Bu kapsamda Fen İşleri ekipleri son olarak Baltaköy Mahallesi'nde çalışma yaptı. Vatandaşların tarım arazilerine ulaşmak için sıklıkla kullandığı yol Efeler Belediyesi'nin çalışmalarıyla iyileştirildi. Ekipler, dolgu malzemeleri kullanarak yolu düzeltip, mahalleliye daha sağlıklı ulaşım imkanı sağladı.

Kaynak: ANKA
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