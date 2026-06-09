Efeler Belediyesi'nin acı günü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Efeler Belediyesi'nin acı günü

Efeler Belediyesi\'nin acı günü
09.06.2026 11:02  Güncelleme: 11:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Efeler Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli Davut Atilla hayatını kaybetti. Belediye Başkanı Anıl Yetişkin taziye mesajı yayımladı.

Efeler Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli Davut Atilla hayatını kaybederken, Belediye Başkanı Anıl Yetişkin Atilla'nın vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, belediyenin Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde görev yapan çalışma arkadaşı Davut Atilla'nın vefatını derin üzüntüyle öğrendiklerini ifade etti. Başkan Yetişkin paylaşımında, "Belediyemizin Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde görev yapan çalışma arkadaşımız Davut Atilla'yı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve tüm mesai arkadaşlarıma başsağlığı diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Vefatı belediye çalışanları ve mesai arkadaşları arasında üzüntüyle karşılanan Atilla'nın Konuklu Mahallesi Mezarlığı'nda defnedileceği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Anıl Yetişkin, 3. Sayfa, Belediye, Efeler, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Efeler Belediyesi'nin acı günü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ezan sırasında müziğin durmasından rahatsız oldu: Kusura bakmayın ama... Ezan sırasında müziğin durmasından rahatsız oldu: Kusura bakmayın ama...
Metrobüsteki yan bakma cinayetinde yürek yakan detay Metrobüsteki yan bakma cinayetinde yürek yakan detay
İki ayrı ilde 18 hırsızlık olayının şüphelisi kucağında bebeğiyle yakalandı İki ayrı ilde 18 hırsızlık olayının şüphelisi kucağında bebeğiyle yakalandı
Teklifi kabul ettiler Aziz Yıldırım iki efsaneyi geri getiriyor Teklifi kabul ettiler! Aziz Yıldırım iki efsaneyi geri getiriyor
Küçükçekmece’de yıkımı yapılan binada kısmi çökme yaşandı 3 işçi yaralandı Küçükçekmece'de yıkımı yapılan binada kısmi çökme yaşandı; 3 işçi yaralandı
Trump’ın çağrısı sonrası İran ve İsrail’den yeni karar Trump'ın çağrısı sonrası İran ve İsrail'den yeni karar

11:28
Trump, NBA Finali’nde yuhalandı
Trump, NBA Finali’nde yuhalandı
11:25
Kemal Kılıçdaroğlu Meclis’e gitmiyor: 14.00’te genel merkezdeyiz
Kemal Kılıçdaroğlu Meclis'e gitmiyor: 14.00'te genel merkezdeyiz
11:07
Bahçeli kürsüden Özel’e seslendi: Ateşe körükle gitmemeli, aklı selimle hareket etmelidir
Bahçeli kürsüden Özel'e seslendi: Ateşe körükle gitmemeli, aklı selimle hareket etmelidir
11:01
CHP grubuna ziyaretçi alınmayacak
CHP grubuna ziyaretçi alınmayacak
10:59
Trump’ın maç keyfi kısa sürdü Kameralar her şeyi kaydetti
Trump'ın maç keyfi kısa sürdü! Kameralar her şeyi kaydetti
10:44
CHP Grup Toplantısı öncesi Mansur Yavaş’tan Kılıçdaroğlu’na sağduyu çağrısı
CHP Grup Toplantısı öncesi Mansur Yavaş'tan Kılıçdaroğlu'na sağduyu çağrısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2026 11:39:11. #7.12#
SON DAKİKA: Efeler Belediyesi'nin acı günü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.