Efeler Belediyesi\'nin acı günü

Efeler Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli Davut Atilla hayatını kaybederken, Belediye Başkanı Anıl Yetişkin Atilla'nın vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, belediyenin Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde görev yapan çalışma arkadaşı Davut Atilla'nın vefatını derin üzüntüyle öğrendiklerini ifade etti. Başkan Yetişkin paylaşımında, "Belediyemizin Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde görev yapan çalışma arkadaşımız Davut Atilla'yı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve tüm mesai arkadaşlarıma başsağlığı diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Vefatı belediye çalışanları ve mesai arkadaşları arasında üzüntüyle karşılanan Atilla'nın Konuklu Mahallesi Mezarlığı'nda defnedileceği öğrenildi. - AYDIN