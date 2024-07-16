Efeler Belediyesi İşçilerine Promosyon Ödemesi Yaptı - Son Dakika
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Efeler Belediyesi İşçilerine Promosyon Ödemesi Yaptı

Efeler Belediyesi İşçilerine Promosyon Ödemesi Yaptı

Efeler Belediyesi'nin banka promosyon ihalesini kazanan Türkiye İş Bankası, işçilere 40 bin 100 TL promosyon ödemesi yaptı. Çalışanlar büyük bir mutluluk yaşadı.

16.07.2024 19:58  Güncelleme: 19:59
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Efeler Belediyesi'nin banka promosyon ihalesi kapsamında ihaleyi alan banka, işçilere 40 bin 100 TL promosyon ödemesi yaptı. Söz verilen rakamı hesaplarında gören çalışanlar büyük bir mutluluk yaşadı.

Efeler Belediyesi'nin iştirak şirketleri Efebel A.Ş. ve Zeybek A.Ş. bünyesindeki işçileri ilgilendiren banka promosyon ihalesi, Efeler Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilmiş ve canlı olarak yayınlanmıştı. Çok sayıda banka temsilcisinin katıldığı ihalede, en yüksek teklifi veren Türkiye İş Bankası, 40 bin 100 TL'lik teklif ile ihaleyi kazanmış; şeffaf bir şekilde gerçekleştirilen ihale süreci, belediye çalışanlarının güvenini kazanmıştı.

Bu kapsamda, geçiş işlemlerini gerçekleştirerek maaşlarını Türkiye İş Bankası'ndan almaya başlayan belediye personeline promosyon ödemesi de yapıldı. Çalışanlar, rekor düzeydeki bu promosyon ödemesi sayesinde büyük sevinç yaşadı ve başta Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin olmak üzere, sürece katkıda bulunan herkese teşekkür etti.

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Gece gündüz demeden daha güzel bir Efeler için alın teri döken çalışma arkadaşlarımıza hayırlı olsun" ifadelerini kullanarak çalışanların mutluluğunu paylaştı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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