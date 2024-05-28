Efeler Belediyesi, Kent Zararlılarına Karşı İlaçlama Çalışmalarına Başladı

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Efeler Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kent zararlılarına karşı 12 ay boyunca ilaçlama çalışmaları yürütüyor. Ekipler, uygun mevsim şartlarının oluşmasıyla birlikte gece ilaçlama faaliyetlerine de başladı.

Efeler Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri; sivrisinek, karasinek, fare, pire, kene, hamamböceği gibi vektör hastalık taşıyan ve halk sağlığını olumsuz etkileyebilecek kent zararlılarına karşı 12 ay boyunca çalışmalar yapıyor. Ekipler, uygun mevsim şartlarının oluşmasıyla birlikte gece ilaçlamalarına da başladı.

27 Mayıs Pazartesi gece ilaçlaması için çok sayıda araç ve personel ile sahaya çıkan ekipler; Güzelhisar, Kurtuluş, Cumhuriyet, Hasanefendi- Ramazan Paşa, Ovaeymir, Yeniköy, Osman Yozgatlı, İstiklal, Orta, Cuma, Ilıcabaşı, Mimar Sinan, Meşrutiyet, Efeler, Baltaköy, Tepeköy, Gölhisar, Gözpınar, Balıkköy, Alatepe, Bozköy, Horozköy, Danişment, Dağemir, Zeytinköy, Anbarcık, Konuklu ve Kalfaköy mahallelerinde ilaçlama yaptı. Ekiplerin çalışmaları belirlenen takvime göre yaz mevsimi boyunca ilçenin tüm mahallelerinde aralıksız sürdürülecek.

Efeler Belediyesi'nden yapılan açıklamada; gece ilaçlamalarının etkili olabilmesi için havanın yağışsız ve rüzgarsız olması, hava sıcaklığının da uygun derecelerde olması gerektiği bildirildi. Uygun hava şartlarının karşılanmadığı günlerde yapılan işlemlerin hiçbir etkisi olmadığı ve mücadelenin olumsuz etkilendiği vurgulandı. - AYDIN