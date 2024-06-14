Efeler Belediyesi, Kurban Bayramı'nda ücretsiz mezarlık servisi sağlayacak - Son Dakika
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Yerel

Efeler Belediyesi, Kurban Bayramı'nda ücretsiz mezarlık servisi sağlayacak

Efeler Belediyesi, arife günü ve Kurban Bayramının birinci günü Kemer ve Tellidede mezarlıklarındaki yakınlarının kabirlerini ziyaret etmek isteyen vatandaşlar için ücretsiz servis hizmeti sağlayacak.

14.06.2024 11:56
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Efeler Belediyesi, arife günü ve Kurban Bayramının birinci günü Kemer ve Tellidede mezarlıklarındaki yakınlarının kabirlerini ziyaret etmek isteyen vatandaşlar için ücretsiz servis hizmeti sağlayacak.

Vatandaş odaklı hizmetlerine devam eden Efeler Belediyesi, bayram öncesi ve bayramda mezarlık ziyaretleri için vatandaşlara ücretsiz servis imkanı sunacak. Efeler Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşıma göre; 15 Haziran Cumartesi ve 16 Haziran Pazar günleri 10.00 ile 17.00 saatleri arasında Bey Camii önünden her saat başı mezarlıklara ulaşım için servisler hareket edecek. - AYDIN

Kaynak: İHA

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