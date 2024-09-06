Efeler Belediyesi Kuvayı Milliye Anı Evi'ne Davet - Son Dakika
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Efeler Belediyesi Kuvayı Milliye Anı Evi'ne Davet

Efeler Belediyesi Kuvayı Milliye Anı Evi\'ne Davet

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, Kuvayı Milliye Anı Evi'ne tüm vatandaşları davet etti. Anı Evi, Kurtuluş Savaşı dönemine ait hatıraları yaşatıyor ve ziyaretçilere teknolojik imkanlarla desteklenen bilgiler sunuyor.

06.09.2024 14:22  Güncelleme: 14:24
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Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, bir önceki asırda gerçekleşmiş Milli Mücadelemizin kahramanlarını ve onların hatıralarını canlı tutan Kuvayı Milliye Anı Evi'ne tüm vatandaşları davet etti.

Efeler Belediyesi Kuvayı Milliye Anı Evi, Kurtuluş Savaşı Dönemine ait aydınların ve kahramanların hatıralarını yaşatıyor. İçinde dönemin sembol isimlerine ait heykeller, dönemde kullanılmış bazı silahlar ve çeşitli araç gereçler yer alıyor. Ziyaretçiler, teknolojik imkanlarla desteklenen bu mekanda, dijital olarak döneme dair bilgilere ulaşabiliyor.

Kuvayi Milliye Anı Evi'nin sadece bir anıt olmadığını aynı zamanda bölgedeki direnişin ve milli bilincin simgesi olduğunu söyleyen Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin: "İşgale karşı Aydın'da başlatılan direniş hareketine Albay Mehmet Şefik Bey, Yüzbaşı Faik Bey ve Teğmen Zekai Bey gibi cesur subaylarımız öncülük etti. Yörük Ali Efe, Demirci Mehmet Efe ve Danişmentli İsmail Efe gibi Kuvayı Milliye gönüllüleri, bu direniş hareketine büyük destek verdi. Özellikle 16 Haziran 1919'da gerçekleştirilen Malgaç Baskını, milli bilinç ve bağımsızlık anlayışının bir simgesi olarak tarihe geçti" sözleriyle bağımsızlık mücadelesi hakkında bilgiler paylaştı.

Veysipaşa Mahallesi 1607. Sokak Numara 1'de yer alan Efeler Belediyesi Kuvayi Milliye Anı Evi, bu kahramanlık öykülerini ve tarihi mücadeleyi yaşatmaya devam ederken, ziyaretçilerine geçmişin izlerini sürme fırsatı sunuyor. Bu eşsiz mekan, hem tarihi bir miras hem de milli bilincin bir parçası olarak, gelecek nesillere önemli bir kültürel değer bırakıyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Efeler Belediyesi Kuvayı Milliye Anı Evi'ne Davet - Son Dakika

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