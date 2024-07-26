Efeler Belediyesi\'nden çocuklara ücretsiz yapay zeka ve kodlama eğitimi

Yerel

Efeler Belediyesi'nin Dijital Dönüşüm Merkezi'nde çocuklara verilecek yapay zeka, kodlama gibi ücretsiz eğitimlerle, çocuklar geleceğin mesleklerini öğrenecek.

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Saha Koordinatörü Fırat Elmas ve Türkiye Belediyeler Birliği Proje ve Finansman Uzmanı Fikret Gültekin'i ağırladı. Ziyaret, Avrupa Birliği fonlarıyla desteklenen ve Türkiye Belediyeler Birliği ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından yürütülen "Bugünün Gençleri Geleceğin Meslekleri Projesi" çerçevesinde gerçekleşti.

Proje kapsamında, Efeler Belediyesi'nin Dijital Dönüşüm Merkezi'nde çocuklara ücretsiz olarak yazılım, yapay zeka ve kodlama gibi geleceğin meslekleri öğretilecek. Bu uygulama sayesinde, çocukların teknolojik becerilerini geliştirmeleri ve geleceğe hazırlanmaları amaçlanıyor.

Ziyaret sırasında yapılan incelemeler ve sağlanan değerli bilgiler için Fırat Elmas ve Fikret Gültekin'e teşekkür eden Başkan Yetişkin, daha aydınlık bir gelecek inşa etmek için çalışmalarına hız kesmeden devam edeceklerini belirtti. - AYDIN