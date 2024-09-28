Efeler Belediyesi\'nden Engelli Vatandaşlara Önemli Destek

Yerel

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin'in talimatıyla alt ve üst yapı çalışmalarının devam ettiği Umurlu'da fiziksel engeli bulunan 2 şahsın yaşadığı bölgeye öncelik verildi. Belediye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu tekerlekli sandalye kullanan öncelikli şahıslar artık hiçbir engel olmadan evlerinden dışarıya daha kolay gidip gelebilecekler.

Umurlu Mahallesi'ndeki yol yapım çalışmasıyla fiziksel engeli bulunan 2 vatandaşın hayatına dokundu. Çalışmalar öncesinde toprak yol nedeniyle 20 yaşındaki evladını akülü sandalyeyle bile dışarı çıkaramadığını ifade eden baba Bünyamin Aslan, "Dışarıdan bakıldığında bir sokağa taş döşendi ama bizim yaşamımız güzelleşti" diyerek hayatlarını kolaylaştıran Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin ve ekibine teşekkür etti.

Göreve geldikten sonra mesai mefhumu gözetmeksizin sorumluluk sahası içerisinde yer alan mahalle ve köylere sık sık ziyareti ile gündeme gelen Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, temel belediyecilik hizmetleri yanında sosyal belediyeciliğe de önem verdiğini belirtti.

İlçenin mahalle, sokak ve caddelerini adım adım gezen Başkan Yetişkin, Umurlu'da yaşayan ve fiziksel engelli 2 vatandaşın yaşadığı daha önce yol çalışması yapılmamış, toprak yolun tekerlekli sandalye kullanımına uygun olmadığı görünce talimat vererek sokağa hemen parke taşı döşettirdi.

Sokak sakinlerinden Abdullah Karaoğlan'ın akülü sandalyesi ile evinden dışarı kolayca çıkabilmesini sağlayan engelli rampası da bu işlemler sırasında gerçekleştirildi.

"Eşim evden dışarı çıkamıyordu"

Yıllar önce geçirdiği bir rahatsızlık nedeniyle yürüyemeyen Abdullah Karaoğlan'ın eşi Emir Karaoğlan yapılan çalışmadan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Sokağımızın yolu önceden toprakla ve taşlarla kaplıydı. Eşimi tekerlekli sandalyeyle bile dışarı çıkaramıyordum. Yol bozuk olduğu için tekerlekler sürekli hasar görüyordu. Bunun yanında evimizle yol arasında bağlantı yoktu. Eşimi merdivenlerden indirerek dışarı çıkarmak çok zordu. O sorun da çözüldü. Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin'e ve Fen İşleri Müdürlüğü personeline çok teşekkür ederim. Hayatımız kolaylaştı" diye konuştu.

Yol onarılmadan önce çocuğunu dışarı çıkarmak için sırtında taşıdığını söyleyen Bünyamin Aslan ise, "Evladımı dışarı çıkaramıyordum. Yol onarılmadan önce oğlumu sırtımda taşıyarak dışarı çıkarıyordum. Tekerlekli sandalyeyi bozuk yolda kullanamıyorduk. Oğlum şimdi rahatlıkla tekerlekli sandalyesiyle birlikte dışarı çıkabiliyor. Biraz da olsa nefes alıp dışarıda vakit geçirebiliyor. Dışarıdan bakıldığın küçük bir hizmet olarak görülebilir fakat bizim için çok büyük bir hizmet" diyerek Başkan Yetişkin ve ekibine teşekkür etti.

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin'in göreve geldiği günden bu yana Umurlu Mahallesi'ni sık sık ziyaret ettiğini ve çok sayıda hizmet aldıklarını ifade eden Umurlu Mahallesi Muhtarı Mehmet Yengi, "Önceki dönemlerde başkanlara telefonla bile ulaşamıyorduk. Anıl Yetişkin'i aramamıza bile gerek kalmıyor. Çünkü kendisi sık sık mahallemize geliyor" diyerek mahallesi ve şahsı adına Başkan Yetişkin'e teşekkür etti. - AYDIN