Efeler Belediyesi'nden Engellilere Özel Yaşam Merkezi - Son Dakika
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Efeler Belediyesi'nden Engellilere Özel Yaşam Merkezi

Efeler Belediyesi\'nden Engellilere Özel Yaşam Merkezi

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, Kadıköy Mahallesi'nde açılacak Fahrettin Balyurt Engelsiz Yaşam Merkezi ile özel bireylerin yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor. Merkez, bire bir özel eğitim ve sosyal imkanlar sunarak, engelli bireylerin toplumsal hayata daha etkin katılımını sağlamak amacıyla tasarlandı.

26.11.2024 11:02  Güncelleme: 11:04
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Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, özel bireylerin yaşam kalitesini yükseltmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu alanda örnek projelerden biri olan ve Kadıköy Mahallesi'nde yer alan Fahrettin Balyurt Engelsiz Yaşam Merkezi ve Parkı, kısa süre sonra hizmete sunulacak.

Ayrıcalıklı vatandaşların, toplumsal yaşama daha etkin katılımını hedefleyen merkezde, sunulacak tüm dersler bire bir kişiye özel olarak sunulacak ve tamamen ücretsiz olacak. 3 bin 595 metrekarelik geniş bir alanda inşa edilen merkezde, zihinsel engelli, işitme engelli, görme engelli, ortopedik engelli, dil ve konuşma engelli, Disleksi, Otizm ve Down Sendromu gibi özel durumları olan vatandaşlar; kendilerine özel olarak tasarlanan oyun grupları, dinlenme alanları ve sosyalleşme imkanları ile yaşamında yeni bir sayfa açacak. Ayrıca merkezde 375 metrakere büyüklüğünde, eğitim ve terapi programlarının sunulacağı, tüm bireylere bire bir özel eğitimin sunulacağı bir bina da yer alacak.

Merkezde sunulacak eğitimler, katılımcıların özel ihtiyaçlarına göre tasarlandı. Efeler'in engelleri ortadan kaldırmayı amaçladığı projesinde görev alacak olan alanında uzman kişiler, tüm öğrencilerin eğitim sürecini bire bir derslerle sürdürecek. Bu dersler arasında ergoterapi ve duyu bütünleme dersleri 0-12 yaş aralığındaki bireylere sunulacak ve katılımcıların günlük yaşam aktivitelerinde daha bağımsız hale gelmelerini sağlayacak. Ayrıca, dil konuşma terapisi dersleri, konuşma bozuklukları yaşayan bireylerin iletişim becerilerini geliştirmelerine yardımcı olacak.

Özel Eğitim programları, zihinsel engelli, Otizm, Down Sendromu gibi farklı ihtiyaçlarına sahip bireyler için kişiye özel ders içerikleriyle toplumsal yaşama uyum sağlamalarına destek olacak. Meslek ve uygulama odası dersleri, katılımcıların marangozluk, dikiş, seramik yapımı gibi çeşitli meslek alanlarında deneyim kazanmalarını sağlayarak, iş yaşamında yer almalarına katkı sunacak. Bu odada ayrıca bilişim teknolojileri, fotoğrafçılık ve el sanatları gibi alanlarda da eğitimler verilecek.

2-7 yaş arası çocuklar için özel olarak tasarlanmış olan oyun eğitimi dersleri ise çocukların akademik ve sosyal becerilerini geliştirirken, erken yaşta öğrenmelerini teşvik edecek. Ayrıca, merkezde spor ve müzik eğitimleri ihtiyaç duyulması halinde öğrencilere sunulacak.

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin tarafından kısa süre sonra açılış kurdelesinin kesilmesi beklenen merkezde, engelli bireylerin yaşamları daha bağımsız ve kaliteli hale gelecek.

Merkezde sunulacak tüm hizmetlerin ücretsiz olması, aileler için büyük bir avantaj sağlayacak. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Efeler Belediyesi'nden Engellilere Özel Yaşam Merkezi - Son Dakika

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