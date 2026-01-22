Efeler Belediyesi\'nden Umurlu Karayolu\'nda çalışma

Efeler Belediyesi ile Karayolları Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında, Efeler Belediyesi ekipleri, Aydem iş birliğinde Umurlu Karayolu orta refüjlerinde budama çalışması gerçekleştirdi.

Efeler Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, çalışmalar kapsamında; uzayarak elektrik tellerine temas eden ve risk oluşturan ağaçları budadı. Yapılan düzenlemelerle birlikte tehlikelerin önüne geçilirken, güvenlik artırıldı ve karayolu daha güvenli bir yapıya kavuşturuldu.

Gerçekleştirilen çalışmadan duyduğu memnuniyeti dile getiren Umurlu Mahalle Muhtarı Mehmet Yengi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin ve ekiplerine teşekkür etti.

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin ise yapılan çalışmanın hem güvenlik hem de kent düzeni açısından önemli olduğuna dikkat çekerek, "Efeler'de insan hayatını önceleyen bir anlayışla çalışıyoruz. İlçemizin ana ulaşım alanlarında risk oluşturan unsurları ortadan kaldırmak, vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak bizim temel sorumluluğumuzdur. Efeler Belediyesi olarak ilçemizin her noktasında vatandaş odaklı çalışmalarımıza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - AYDIN