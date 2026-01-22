Efeler Belediyesi'nden Umurlu Karayolu'nda çalışma - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Efeler Belediyesi'nden Umurlu Karayolu'nda çalışma

Efeler Belediyesi\'nden Umurlu Karayolu\'nda çalışma
22.01.2026 11:38  Güncelleme: 11:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Efeler Belediyesi, Aydem iş birliğiyle Umurlu Karayolu'ndaki ağaçları budayarak karayolu güvenliğini artırdı. Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, çalışmaların insan hayatını önceleyen bir anlayışla yapıldığını vurguladı.

Efeler Belediyesi ile Karayolları Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında, Efeler Belediyesi ekipleri, Aydem iş birliğinde Umurlu Karayolu orta refüjlerinde budama çalışması gerçekleştirdi.

Efeler Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, çalışmalar kapsamında; uzayarak elektrik tellerine temas eden ve risk oluşturan ağaçları budadı. Yapılan düzenlemelerle birlikte tehlikelerin önüne geçilirken, güvenlik artırıldı ve karayolu daha güvenli bir yapıya kavuşturuldu.

Gerçekleştirilen çalışmadan duyduğu memnuniyeti dile getiren Umurlu Mahalle Muhtarı Mehmet Yengi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin ve ekiplerine teşekkür etti.

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin ise yapılan çalışmanın hem güvenlik hem de kent düzeni açısından önemli olduğuna dikkat çekerek, "Efeler'de insan hayatını önceleyen bir anlayışla çalışıyoruz. İlçemizin ana ulaşım alanlarında risk oluşturan unsurları ortadan kaldırmak, vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak bizim temel sorumluluğumuzdur. Efeler Belediyesi olarak ilçemizin her noktasında vatandaş odaklı çalışmalarımıza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Anıl Yetişkin, Güvenlik, Umurlu, Efeler, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Efeler Belediyesi'nden Umurlu Karayolu'nda çalışma - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sanatçı Emrah Erdem Gedik şüpheli şekilde hayatını kaybetti Sanatçı Emrah Erdem Gedik şüpheli şekilde hayatını kaybetti
87 yaşındaki kadın devleti 15 milyon TL zarara uğrattı Yaptığı şeytanın aklına gelmez 87 yaşındaki kadın devleti 15 milyon TL zarara uğrattı! Yaptığı şeytanın aklına gelmez
Kartalkaya’da 8 yakınını kaybeden avukattan Turizm Bakanı Ersoy’a sert sözler Kartalkaya'da 8 yakınını kaybeden avukattan Turizm Bakanı Ersoy'a sert sözler
Tedesco’dan ülkenin konuştuğu görüntü hakkında ilk açıklama Tedesco'dan ülkenin konuştuğu görüntü hakkında ilk açıklama
Kar yağdı ama rahatlatmadı Uzman isimden İstanbul için korkutan tablo Kar yağdı ama rahatlatmadı! Uzman isimden İstanbul için korkutan tablo
Genç kızların erkek kavgası: 60’tan fazla tokat yedi Genç kızların erkek kavgası: 60'tan fazla tokat yedi

12:03
Özlem Zengin’in emekli maaşlarıyla ilgili sözleri gündem oldu
Özlem Zengin'in emekli maaşlarıyla ilgili sözleri gündem oldu
12:03
Rıdvan Dilmen Galatasaray için kötü haberi verdi: Şansı kalmadı
Rıdvan Dilmen Galatasaray için kötü haberi verdi: Şansı kalmadı
11:23
MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık kumar masasında
MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık kumar masasında
11:07
Bilal Erdoğan’a ilk kez açıkça soruldu: Babanızın yerine geçecek misiniz
Bilal Erdoğan'a ilk kez açıkça soruldu: Babanızın yerine geçecek misiniz?
10:27
Böyle bir şey ilk kez servis edildi: Kuzey Kore’den gelen görüntüye bakın
Böyle bir şey ilk kez servis edildi: Kuzey Kore'den gelen görüntüye bakın
10:26
Güvenlik kaynakları ilan etti: SDG hikayesi sona eriyor
Güvenlik kaynakları ilan etti: SDG hikayesi sona eriyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2026 12:42:16. #7.11#
SON DAKİKA: Efeler Belediyesi'nden Umurlu Karayolu'nda çalışma - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.