Efeler Belediyesi\'nden öğretmenlere hizmet içi eğitim

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Efeler Belediyesi'nin Gündüz Bakımevlerinde görevli öğretmenler, yeni eğitim öğretim dönemine güçlü bir başlangıç yapmak için kapsamlı bir hizmet içi eğitim daha aldı.

Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Duriye Esra Angın tarafından verilen eğitimde, kreşlerde görevli 76 öğretmene 'Okul Öncesi Dönemde Öğretim Yöntemleri ve Uygulamaları' konusunda derinlemesine bilgi sunuldu. Milli Aydın Bankası Kültür Merkezi'nde iki gün süren eğitimde, çocukların eğitimine yönelik yenilikçi yaklaşımlar ve pratik uygulamalar öğretmenlerle paylaşıldı.

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, öğretmenlerin profesyonelliğine ve kreşlerin eğitim kalitesine vurgu yaparak, "Efeler Belediyesi'nin kreşlerinin farkı, tüm öğretmenlerinin okul öncesi eğitim alanında uzmanlaşmış ve sürekli hizmet içi eğitimlere devam eden profesyonellerden oluşmasıdır. Yeni eğitim öğretim dönemine en iyi şekilde hazırlanan öğretmenlerimiz, çocuklarımıza etkili, verimli ve en iyi okul öncesi eğitimi sunmaya devam edecek. Çocuklarımızın geleceğe daha sağlam adımlarla ilerlemelerine katkı sağlamak, onları eğitim hayatlarına her yönden hazırlamak için çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - AYDIN