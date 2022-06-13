Efeler Belediyesi'nden yağışla ilgili yapılan haber hakkında basın açıklaması - Son Dakika
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Efeler Belediyesi'nden yağışla ilgili yapılan haber hakkında basın açıklaması

13.06.2022 12:46
Efeler Belediyesi'nden yağışla ilgili yapılan haber hakkında basın açıklaması

Efeler Belediyesi yerel bir gazetede çıkan 'Aydın Afeti Yaşadı, Efeler Belediyesi İzledi' başlıklı haber ile ilgili basın açıklamasında bulundu.

Efeler Belediyesi yerel bir gazetede çıkan 'Aydın Afeti Yaşadı, Efeler Belediyesi İzledi' başlıklı haber ile ilgili basın açıklamasında bulundu.

Efeler Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Efeler Belediyesi olarak, ilçemizde şiddetli yağışın yaşandığı ilk andan itibaren tüm birimlerimiz harekete geçerek, vatandaşlarımızın mağdur olmaması için durmaksızın çalışmıştır. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz iş makineleri ile kapanan yolları açmış, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz yıkılan ağaçları kaldırmış, tehlike arz eden ağaçlarla ilgili önlemleri almıştır. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz ise vatandaşlarımızın su basan evlerinden suyu tahliye etmek için çalışmış, giderleri açarak süreci hızlandırmıştır. Efeler Belediye Başkanımız Mehmet Fatih Atay'ın talimatıyla ilgili müdürlüklerdeki tüm izinler iptal edilip, birimlerimiz herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için seferber olmuşlardır. Ayrıca Başkanımız Mehmet Fatih Atay, hem afeti yaşayan tüm mahallelerdeki vatandaşları bizzat evlerinde ziyaret etmiş, çalışma yapan belediye personelinin de başında durmuş çalışmaları incelemiştir. Bu çalışmalar ise belediyemizin sosyal medya hesaplarından paylaşılmış, konuyla ilgili haberlerimiz basına servis edilmiştir. Durum böyleyken, Aydın'daki bir gazetede çıkan 'Aydın Afeti Yaşadı, Efeler Belediyesi İzledi' başlıklı haber, gecesini gündüzüne katarak çalışan belediye ekiplerimizin emeğine saygısızlıktır. Efeler halkı için durmaksızın çalışan Başkanımız Mehmet Fatih Atay'ı karalama, kamuoyunda küçük düşürmeye çalışma politikasıdır. Basın ahlakını gözden geçirmelerini, bu yanlıştan dönmelerini diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - AYDIN

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Kaynak: İHA

Mehmet Fatih Atay, Halkla İlişkiler, Efeler, Aydın, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Efeler Belediyesi'nden yağışla ilgili yapılan haber hakkında basın açıklaması - Son Dakika

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SON DAKİKA: Efeler Belediyesi'nden yağışla ilgili yapılan haber hakkında basın açıklaması - Son Dakika
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