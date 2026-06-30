Aydın Büyükşehir Belediyesi Ekipleri, Efeler Belediyesi'nin Zafer Meydanı'nda Aşure Hayrına İzin Vermedi - Son Dakika
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Aydın Büyükşehir Belediyesi Ekipleri, Efeler Belediyesi'nin Zafer Meydanı'nda Aşure Hayrına İzin Vermedi

30.06.2026 16:29  Güncelleme: 16:50
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Efeler Belediyesi'nin muharrem ayı dolayısıyla Zafer Meydanı'nda yapmak istediği aşure ikramına Aydın Büyükşehir Belediyesi zabıtası izin vermedi. İkram, belediye otoparkı önüne taşındı. Başkan Anıl Yetişkin, 'Bir hayır yapıyoruz, engel olunması doğru değil' diyerek tepki gösterdi.

(AYDIN) - Efeler Belediyesi'nin muharrem ayı dolayısıyla Zafer Meydanı'nda gerçekleştirmek istediği aşure ikramı, Aydın Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerinin izin vermemesi üzerine belediyeye ait otopark önüne taşındı. Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, "Bir hayır yapıyoruz. Bir aşure hayrının kime ne zararı olabilir? Biz de mi öyle yapalım" diye tepki gösterdi.

Efeler Belediyesi'nin muharrem ayı dolayısıyla Aydın'da Zafer Meydanı'nda düzenlemeyi planladığı aşure ikramı, Aydın Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerinin müdahalesi sonrası belediyeye ait otopark alanında gerçekleştirildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, yaşananlara tepki gösterdi. Yetişkin, şunları söyledi:

"Talihsiz bir olay yaşadık. Büyükşehir Belediyesi zabıtası, malumunuz, geçen sene büyük kaldırımda yapmıştık aşuremizi. Hiçbir trafiği de aksatmadan, vatandaşımızın rahatça ulaşımı için aşure hayrını biz orada yapmaya karar vermiştik. Ama biz standımızı kurmaya geldiğimizde Büyükşehir Belediyesi zabıtası, buranın kullanılamayacağını, buranın kullanım izninin sadece Büyükşehir Belediye Başkanına ait olduğunu, burası için sadece başkandan yetki alınabileceğini söyleyerek arkadaşlarımızı çıkarmaya çalıştı. Konu bana ulaştığında ben de, 'Kendi otoparkımızın önüne çekelim, herhangi bir tatsızlığa yer verilmesin' diye düşündük. Şimdi de iki tane limonata standı, üç ya da dört tane de Büyükşehir Belediyesi zabıtasının aracıyla bizim vatandaşa ulaşmamızı engellemeye çalışıyorlar" dedi."

"Bir hayır yapıyoruz. Bir aşure hayrının kime ne zararı olabilir" oiyern Yetişkin, şöyle devam etti:"

"Biz de mi öyle yapalım? Her hafta bizim kontrolümüz altındaki pazarlarımızda, her gün kurulan pazarlarda Büyükşehir Belediyesi çay dağıtıyor, çorba dağıtıyor, limonata dağıtıyor. Biz buna engel mi olalım bundan sonra? Nasıl bir zihniyet? Tatsızlığa yer vermemek adına buraya aldık. Zabıta Daire Başkanı arkadaşımız, bizim arkadaşlarımıza görüşürken buraya kesinlikle izin verilmeyeceğini söyledi. Kendileri açmışlar. Bu nasıl bir düşünce tarzıdır, anlayamadım. Ben artık bu işten sıkıldım. Vatandaşlarımıza hizmet ediyoruz. Bakın, orada limonata alıyor, vatandaşımız geliyor, burada aşuresini alıyor. Çok da güzel bir şey değil mi bu? Buna engel mi olmak lazım? Bir aşure hayrı yapıyoruz diye yapmamızı engellemek istemeleri, araçları buraya koymaları, kaldırıma koydurmamaları doğru bir tavır değil. Şiddetle kınıyorum."

Geçen sene aynısını yaptık. Vatandaş için bir şey yapılıyor. Vatandaşımızın hizmetine bir şey sunmuşuz. Şurada vatandaşımız aşure yesin. Vatandaşımıza ulaşacak bir hizmetten bahsediyoruz. Ben engellemek istemiyorum. Ama zorda kalırsam da engellerim. Çünkü bir reklam yok bu işin içinde. Aşure hayrı, bu bir gelenek zaten her şeyden önce. Bunu engellemek olur mu? Ben engellemeyeceğim şimdilik. Ama bir daha böyle bir tavırla karşılaşırsam limonataları sokmam pazar yerlerine. Olacak iş değil. Ama vatandaşımıza ulaşmasını engellemiş olursunuz. Olmaz. Doğru bir tavır değil bu. Vatandaşa yapılacak her türlü hizmette biz sonuna kadar önünü açacağız. Açmamız lazım."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Aydın Büyükşehir Belediyesi Ekipleri, Efeler Belediyesi'nin Zafer Meydanı'nda Aşure Hayrına İzin Vermedi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aydın Büyükşehir Belediyesi Ekipleri, Efeler Belediyesi'nin Zafer Meydanı'nda Aşure Hayrına İzin Vermedi - Son Dakika
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