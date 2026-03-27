Efeler Belediyesi\'nin \'evde bakım\' hizmetleri hayatı kolaylaştırıyor

Efeler Belediyesi tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik verilen 'evde bakım' hizmeti, vatandaşlar tarafından takdir toplarken, bir yandan da vatandaşların hayatını kolaylaştırıyor.

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin'in koordinesinde yürütülen Evde Bakım Hizmetleri uygulaması, kısa sürede vatandaşların takdirini topladı. Başladığı ilk günden itibaren yoğun ilgi gören hizmet kapsamında, ihtiyaç sahibi vatandaşlara berber ve kuaför hizmetlerinin yanı sıra ev temizliği gibi günlük yaşamı kolaylaştıran destekler de sunuluyor. Özellikle yürüme güçlüğü yaşayan, demans ve Alzheimer hastası olan, kronik rahatsızlıkları bulunan ya da yatağa bağımlı bireylere düzenli olarak verilen hizmetler, vatandaşların hayatını önemli ölçüde kolaylaştırıyor. Hizmetten yararlanan vatandaşlar ise memnuniyetlerini dile getirerek, taleplerinin kısa sürede karşılanmasından ve belediye personelinin ilgisinden dolayı, Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin ve belediye ekiplerine teşekkür etti. - AYDIN