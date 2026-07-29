Efeler Belediyesi’nin yol çalışmaları sürüyor

Efeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Ilıcabaşı Mahallesi'nde asfaltlama çalışmalarına devam ediyor.

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin öncülüğünde devam eden çalışmalarla kent genelinde ulaşım konforunu ve yol güvenliği artıyor. Efeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Ilıcabaşı Mahallesi 3742. Sokak'taki asfalt kaplama faaliyetlerini sürdürüyor. Toprak zemin nedeniyle ulaşımda zorluk yaşanan sokak, asfaltlama çalışmaları sayesinde modern, güvenli ve dayanıklı bir yola dönüşecek. Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, güvenli ve konforlu ulaşım için çalışmaların aralıksız devam edeceğini belirtti. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin, ihtiyaç duyulan mahallelerde yol yapım, bakım ve yenileme çalışmalarını program dahilinde sürdürdüğü bildirildi.