Efeler Belediyesi Parklarda Bakım Çalışması Başlattı - Son Dakika
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Efeler Belediyesi Parklarda Bakım Çalışması Başlattı

Efeler Belediyesi Parklarda Bakım Çalışması Başlattı

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin ilçedeki parklarda bakım çalışması başlattı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, tüm parklarda kapsamlı bir bakım onarım ve temizlik çalışması yapıyor.

26.04.2024 16:55  Güncelleme: 16:59
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Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin ilçenin dört bir yanında yürüttüğü çalışmalarla ilçeyi daha yaşanabilir bir hale getirirken, ilçedeki parklarda bakım çalışması başlattı.

Yaptığı hizmetlerle vatandaşlara temiz, sağlıklı ve huzurlu bir kent oluşturan Efeler Belediyesi, ilçedeki tüm parkların bakımı için harekete geçti. Efeler Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, görev ve sorumluluk alanındaki tüm park, bahçe ve sokaklarda kapsamlı bir bakım onarım ve temizlik çalışmasına başladı. Ekiplerin bu kapsamdaki son adresi Kardeşköy Mahallesi oldu. Mahalle genelinde yabancı ot biçimi yapan çalışanlar, ilçe genelindeki tüm parklarda oyun guruplarının onarımı ile genel temizlik çalışması da gerçekleştirmeye devam ediyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nden Sorumlu Efeler Belediye Başkan Yardımcısı Barış Altıntaş, "Parklarımız, vatandaşlarımızın dinlenebileceği, çocuklarımızın güvenle oynayabileceği ilçemizin önemli alanlarından biri. Bu nedenle, parklarımızın bakımı ve temizliğine ayrıca çok önem veriyoruz. Yeşil alanların düzenlenmesi, oyun alanlarının yenilenmesi, yabancı ot biçimi gibi detaylı çalışmaları gerçekleştirerek, parklarımızı daha sağlıklı ve estetik bir hale getiriyoruz. Ancak bu çalışmalar sadece dış görünüşle sınırlı değil. Aynı zamanda, parklarımızın hijyenik bir ortamda tutulması ve güvenliğinin sağlanması da oldukça önemli. Efeler Belediyesi olarak, değerli Efeler halkımızın sağlığı ve mutluluğu için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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