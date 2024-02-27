Efeler Belediyesi Parklarda Bakım ve Yenileme Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika
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Efeler Belediyesi Parklarda Bakım ve Yenileme Çalışmalarına Devam Ediyor

Efeler Belediyesi Parklarda Bakım ve Yenileme Çalışmalarına Devam Ediyor

Efeler Belediyesi, görev ve sorumluluk alanındaki parklarda bakım ve yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Parklarda yapılan çalışmalarla çocuklar daha güvenli ve sağlıklı bir ortamda oynayabilecekler.

27.02.2024 09:23  Güncelleme: 09:28
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Efeler Belediyesi görev ve sorumluluk alanındaki parklarda bakım ve yenileme çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Efeler Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, belediyenin sorumluluk alanında bulunan parkların; bakım, onarım, yenileme ve temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, çocukların daha güvenli ve sağlıklı bir ortamda gönüllerince koşup oynayabilmeleri için parklarda yoğun mesai harcıyor. Parkların eskiyen zeminini ve oyun grubunu yenileyen çalışanlar, parkları çocuklar ve aileler için hazır hale getiriyor.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Ekiplerimiz sahada yıpranan, eskiyen parklarımızı tespit edip, bakım gerektiren parklarda çocuk oyun gruplarını yenilerken, çevre düzenlemelerini de gerçekleştiriyor. Çocuklarımızın güvenle ve özgürce oynayıp, ailelerin huzurla vakit geçirebilmeleri için Efeler Belediyesi olarak üzerimize düşen sorumluluğun farkındayız. Bu konuda çalışmalarımızı aralıksız şekilde sürdüreceğiz. Vatandaşlarımıza daha güzel yaşam alanları oluşturmaya da devam edeceğiz" diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İHA

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