Efeler Belediyesi Personeline Banka Maaş Promosyonu Ödemesi Yapılacak - Son Dakika
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Efeler Belediyesi Personeline Banka Maaş Promosyonu Ödemesi Yapılacak

Efeler Belediyesi Personeline Banka Maaş Promosyonu Ödemesi Yapılacak

Efeler Belediyesi'nin iştirak şirketleri Efebel A.Ş. ve Zeybek A.Ş. bünyesindeki bin 420 işçiyi ilgilendiren banka promosyon ihalesi sonuçlandı. İhaleyi Türkiye İş Bankası kazandı ve belediye personeline 40 bin 100 TL promosyon ödemesi yapılacak.

31.05.2024 17:39  Güncelleme: 17:42
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Efeler Belediyesi personeline ödenecek olan banka maaş promosyon ihalesi gerçekleştirildi. Canlı yayınlanan ihale neticesinde, belediye çalışanları 40 bin 100 TL alacak promosyon ödemesi alacak.

Efeler Belediyesi'nin iştirak şirketleri Efebel A.Ş. ve Zeybek A.Ş. bünyesindeki bin 420 işçiyi ilgilendiren banka promosyon ihalesi yapıldı. Efeler Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen ihaleye çok sayıda banka temsilcisi katıldı. Türkiye İş Bankası'nın 40 bin 100 TL'lik teklif ile aldığı ihalenin sonucu belediye personelinin yüzünü güldürdü. İhalenin tamamı belediyenin sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanarak şeffaf bir şekilde gerçekleştirildi.

Promosyon ödemesi alacak olan Efeler'in emekçileri; Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin başta olmak üzere sürece katkıda bulunan herkese teşekkür etti.

Konuyla ilgili konuşan Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin ise, "Gece gündüz demeden daha güzel bir Efeler için alın teri döken çalışma arkadaşlarımıza hayırlı olsun" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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