Efeler\'de Pınardere\'ye Yeni Asfalt

Efeler Belediyesi, kent genelinde sürdürdüğü yol yenileme çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin'in daha güvenli, konforlu ve modern ulaşım hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, bu kez Pınardere Mahallesi'nde asfaltlama çalışmalarına devam ediyor.

Zamanla yıpranan ve ulaşımı olumsuz etkileyen yol güzergahında yürütülen çalışmalar kapsamında, zemin hazırlıklarının tamamlanmasının ardından asfalt serimi yapılarak yol daha dayanıklı ve güvenli hale getirildi. Efeler Belediyesi ekipleri, kentin merkezinden kırsal mahallelere kadar ihtiyaç duyulan noktalarda yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarını planlı sürdürerek vatandaşların yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor.

Pınardere Mahallesi sakinleri de yapılan asfalt çalışmasının mahalle için önemli bir ihtiyaç olduğunu belirterek, yolların yenilenmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Vatandaşlar, hizmetlerinden dolayı Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin ve belediye ekiplerine teşekkür etti.