Efeler Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü Parklarda İlaçlama Çalışmalarına Devam Ediyor

Yerel

Efeler Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, sorumluluk alanında yer alan parklar ve yeşil alanlarda vatandaşların daha sağlıklı şekilde vakit geçirebilmeleri için çalışmalarını sürdürüyor.

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin ve çalışma arkadaşları, ilçe sakinlerinin parklar, bahçeler ve yeşil alanlarda daha sağlıklı ve konforlu şekilde vakit geçirebilmeleri için faaliyetlerine devam ediyor. Efeler Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent zararlıları olarak tanımlanan halk sağlığı ve huzurunu bozan sivrisinek, karasinek, pire, kene ve hamamböceklerinin kontrol altında tutulması için etkin bir çalışma yürütüyor. Kent genelindeki yeşil alanlarda düzenli olarak yapılan ilaçlama çalışmaları ile vatandaşların bu alanlarda daha güvenli ve keyifli zaman geçirmeleri sağlanıyor. Park ve bahçelerde yapılan bu önleyici müdahaleler ile haşere popülasyonları ilçe genelinde kontrol altında tutuluyor. Bu alanda sürekli olarak güncellenen yöntemleri yakından takip eden ve vatandaşlar için sağlıklı çözümler üreten ekiplerin faaliyetleri, Efeler halkından takdir topluyor. - AYDIN