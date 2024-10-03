Efeler Belediyesi Umurlu Mahallesi'nde Yol Düzenleme Çalışmalarını Tamamladı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Efeler Belediyesi Umurlu Mahallesi'nde Yol Düzenleme Çalışmalarını Tamamladı

Efeler Belediyesi Umurlu Mahallesi\'nde Yol Düzenleme Çalışmalarını Tamamladı

Efeler Belediyesi, Umurlu Mahallesi'nde 3897, 3863, 3884 ve 4116 numaralı sokaklarda kapsamlı yol düzenleme çalışmaları yaparak mahalle sakinlerine daha güvenli ve modern yollar sundu. Başkan Anıl Yetişkin, düzenlemelerin vatandaşların yaşamını kolaylaştırdığını belirtti.

03.10.2024 11:32  Güncelleme: 11:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Efeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Eylül ayında Umurlu Mahallesi'nde 3897, 3863, 3884 ve 4116 numaralı sokaklarda kapsamlı bir yol düzenleme çalışması gerçekleştirdi. İhtiyaca göre asfaltlama ve parke taşı döşemeleri yapılarak mahalle sakinlerine daha güvenli ve modern yollar sunuldu.

Efeler Belediyesi, ilçenin çeşitli mahallelerinde yürüttüğü yol yapım çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Umurlu Mahallesi'nde belirlenen sokaklarda yol düzenleme çalışmalarının gerçekleştirildiğini belirten Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, çalışmalarının vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştırma açısından büyük önem taşıdığını kaydetti. Başkan Yetişkin, "Mahallelerimizdeki yolları ihtiyaçlara göre düzenliyoruz ve halkımızın mağduriyetlerini gidermek için çalışmalarımızı hızla sürdürüyoruz. İlçemizde daha modern bir yol ağı oluşturmayı hedefliyoruz" dedi.

Yapılan çalışmalar sonrasında memnuniyetlerini dile getiren mahalle sakinleri, Başkan Yetişkin'e teşekkür ederek, "Yıllardır bozuk olan yollarımız nihayet yenilendi. Hem araçlarımızla hem de yaya olarak daha rahat bir şekilde ulaşım sağlayabiliyoruz. Çocuklarımız okuldan dönerken artık toz ve çamur içinde kalmıyor. Yeni yollar gerçekten büyük bir rahatlık sağladı. Belediyemizin hizmetlerinden çok memnunuz. Başkanımız Anıl Yetişkin'e ve belediye ekiplerine teşekkür ederiz" diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Anıl Yetişkin, Politika, Umurlu, Efeler, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Efeler Belediyesi Umurlu Mahallesi'nde Yol Düzenleme Çalışmalarını Tamamladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:18 İran, İsrail’in en gelişmiş savaş uçaklarını sakladığı hava üssünü yerle bir etti İran, İsrail'in en gelişmiş savaş uçaklarını sakladığı hava üssünü yerle bir etti
14:07 Bahçeli, Erdoğan’ı beklerken çektiği tesbihi kameraları fark edince hemen cebine koydu Bahçeli, Erdoğan'ı beklerken çektiği tesbihi kameraları fark edince hemen cebine koydu
13:20 Karabulut ailesinin avukatı: Cem Garipoğlu’nun mezarında kefen ve bez yoktu, kemikler ve kafatası dağınıktı Karabulut ailesinin avukatı: Cem Garipoğlu'nun mezarında kefen ve bez yoktu, kemikler ve kafatası dağınıktı
12:51 Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Enflasyonda 2025’in ikinci yarısında tek haneye ulaşacağız Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Enflasyonda 2025'in ikinci yarısında tek haneye ulaşacağız
12:30 Türkiye sınırına dayanırlar mı Milli Savunma Bakanlığı’ndan İsrail’e gözdağı Türkiye sınırına dayanırlar mı? Milli Savunma Bakanlığı'ndan İsrail'e gözdağı
22:09 İsrail Kabinesinden ’İran’ kararı İsrail Kabinesinden 'İran' kararı
22:04 Okan Buruk’tan Acun Ilıcalı’ya bomba cevap Okan Buruk'tan Acun Ilıcalı'ya bomba cevap
21:32 Mourinho’dan “Fenerbahçe’ye geldiğinize pişman mısınız“ sorusuna olay yanıt Mourinho'dan "Fenerbahçe'ye geldiğinize pişman mısınız?" sorusuna olay yanıt
21:25 2 aydır kayıp olarak aranıyordu, cesedi 3,5 yıllık çıktı 2 aydır kayıp olarak aranıyordu, cesedi 3,5 yıllık çıktı
21:17 Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Fenerbahçe formalı paylaşım yaptı Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Fenerbahçe formalı paylaşım yaptı
20:56 Serenay Sarıkaya, evinin kapılarını ilk kez açtı, ayna detayları çok konuşuldu Serenay Sarıkaya, evinin kapılarını ilk kez açtı, ayna detayları çok konuşuldu
20:16 ABD, İran’a yeni yaptırımlara hazırlanıyor ABD, İran'a yeni yaptırımlara hazırlanıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2024 15:39:24. #1.11#
SON DAKİKA: Efeler Belediyesi Umurlu Mahallesi'nde Yol Düzenleme Çalışmalarını Tamamladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement