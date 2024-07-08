Efeler Belediyesi, zararlılara karşı mücadelesini sürdürüyor - Son Dakika
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Yerel

Efeler Belediyesi, zararlılara karşı mücadelesini sürdürüyor

Efeler Belediyesi, zararlılara karşı mücadelesini sürdürüyor

Efeler Belediyesi, halk sağlığını tehdit eden zararlılara karşı yürüttüğü mücadeleye devam ediyor. Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, hamam böceklerinin üremesini kontrol altına almak için ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor. Belediye ayrıca parklar, bahçeler ve yeşil alanlarda düzenli ilaçlama yaparak vektörlerin yayılmasını önlemek için çaba harcıyor.

08.07.2024 11:14  Güncelleme: 11:15
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Efeler Belediyesi, halk sağlığını tehdit eden zararlılara karşı yürüttüğü mücadeleye devam ediyor.

Efeler Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, çalışmalarını son olarak halk sağlığını ve huzurunu olumsuz etkileyen hamam böceklerinin üremesini kontrol altına almak için sürdürüyor. İlaçlama çalışmalarını yürüten belediye ekipleri, etkili sonuçlar elde etmek amacıyla kentteki logar kapaklarını açarak ilaçlama yapıyor. Belediye ekipleri; parklar, bahçeler ve yeşil alanlar gibi kamusal alanlarda da düzenli ilaçlama yaparak, vektörlerin yayılmasını önlemek için yoğun mesai harcıyor.

Efeler Belediyesi'nden yapılan açıklamada; sivrisinek, karasinek, pire, kene ve hamam böceği gibi hastalık taşıyıcı zararlıların popülasyonlarını insan sağlığını tehdit etmeyecek düzeyde tutmak için, ilaçlama çalışmalarının tüm mahallelerde aralıksız devam edeceği bildirildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Efeler Belediyesi, zararlılara karşı mücadelesini sürdürüyor - Son Dakika

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