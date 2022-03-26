Efeler'de festival bahane keşkek şahane - Son Dakika
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Efeler'de festival bahane keşkek şahane

26.03.2022 12:06

Efeler'de festival bahane keşkek şahane Efeler Belediyesi tarafından ilki gerçekleştirilen Gastronomi Festivali, düzenlenen törenle başladı.

Efeler'de festival bahane keşkek şahane

AYDIN - Efeler Belediyesi tarafından ilki gerçekleştirilen Gastronomi Festivali, düzenlenen törenle başladı. Yoğun katılımla gerçekleştirilen töreninde dağıtılan keşkek hayrına da vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, keşke almak isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.

Aydın'ın Efeler ilçesine özgü damak lezzetlerini dünya çapında tanıtmak amacıyla Efeler Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Efeler Gastronomi Festivali, düzenlenen açılış töreni ile başladı. 3 gün sürecek olan festivalde birbirinden önemli isimler yer alırken, festival söyleşi, paneller, yemek yarışmaları ve konserler ile misafirlerine de eğlenceli dakikalar sunacak. Efeler'in yöresel lezzetlerini Türkiye'ye ve dünyaya tanıtılması amaçlanan festival, Pınarbaşı Mesire Alanı'ndaki açılışın ardından misafirlere keşkek dağıtıldı. Aydın'ın önemli lezzetlerinden olan keşkeğe yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, uzun kuyruklar oluşturdu. Festivalde yer alan standların önüne geçen keşke dağıtmı "Festival bahane, keşkek şahane" dedirtti.

"Böyle bir organizasyonda yer almak bizim için bir şereftir"

Festivalin Efeler'in özgün lezzetlerinin tanıtılması için önemli olduğunu belirten "Keşkekçi Hülya" olarak tanınan Hülya Yardımcı, "Başkanımız çok güzel bir etkinlik düzenledi. Bizim de festivalde olmamızı sağladı. Festivalin ve keşkeğimizin güzelliğinden dolayı inanılmaz bir kuyruk var. Böyle bir organizasyonda yer almak bizim için bir şereftir. Keşkeğimizi sevdikleri için uzun kuyruklarımız var. Başkanımız da vatandaşları düşündüğü için onlara ikram yaptırdı zaten. Herkese yetecek kadar keşkeğimiz var. Keşkeğimiz şahane, gerçekten güzel" dedi.

Efeler'de festival bahane keşkek şahane
Efeler'de festival bahane keşkek şahane
Efeler'de festival bahane keşkek şahane

YORUMLAR
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Gastronomi Festivali, Festival, Efeler, Aydın, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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