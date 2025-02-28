Efeler\'de Kent Lokantası\'nın Ramazan\'a Özel Hizmetleri

Yerel

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin'in dar gelirli vatandaşlar için hizmete sunduğu ve sağlıklı gıdaya uygun fiyatla ulaşımı sağlayan Kent Lokantası'nın Ramazan ayı boyunca çalışma saatlerinde değişiklik yapılarak iftara kadar uzatılırken yemek çeşitlerinde de artış yapıldı.

Zafer Mahallesi Doğu Gazi Bulvarı üzerinde geçtiğimiz aylarda hizmete sunulan Kent Lokantası, açıldığı günden bu yana yoğun ilgi görüyor. Çalışma saatleri boyunca tek bir masa bile boş kalmıyor. 4 çeşit yemeğin 100 TL'ye sunulduğu Kent Lokantası, 11.00-15.00 saatleri arasında misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Ramazan nedeniyle çalışma saatlerinde güncellemeye giden Kent Lokantası'nda açılış saati değişmezken hizmet süresi iftara kadar uzatıldı. Bununla birlikte kentin dayanışma yerinde, iftar menülerinde yemek çeşidi 5'e çıkartıldı. Ücretlerde ise herhangi bir değişiklik yapılmayacağı kaydedildi.

Kent Lokantası, bundan önce olduğu gibi Pazar günleri kapalı olacak. Söz konusu farklılıklar 1 Mart Cumartesi gününden itibaren geçerli olacak. - AYDIN