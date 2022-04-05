Efeler'de mezarlıklar temizleniyor - Son Dakika
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Efeler'de mezarlıklar temizleniyor

05.04.2022 15:52
Efeler'de mezarlıklar temizleniyor

Efeler Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki 83 mahallede bulunan toplam 117 mezarlıkta gerçekleştirdiği bakım ve yabani ot temizliği çalışmalarına büyük bir hızla başladı.

Efeler Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki 83 mahallede bulunan toplam 117 mezarlıkta gerçekleştirdiği bakım ve yabani ot temizliği çalışmalarına büyük bir hızla başladı.

Defin hizmetlerinin sorunsuz bir şekilde tamamlanması için 24 saat çalışmalarını sürdüren ekipler, rutin işlerinin yanında mezarlıkların bakımıyla ilgili de çalışmalarına hız verdi. Efeler Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü çalışanlarının, artan sıcaklıklarla otların büyümeye başladığı Şubat ayından itibaren başladıkları yabani ot temizleme işleri, görev ve sorumluluk alanlarındaki tüm mezarlıklarda devam edecek.

Ekiplerin titiz çalışmalarıyla, içinde bulunulan Ramazan ayında, vatandaşların rahatça ve daha sağlıklı bir ortamda mezarlık ziyaretlerini yapabilmeleri sağlanacak. - AYDIN

Efeler'de mezarlıklar temizleniyor
Efeler'de mezarlıklar temizleniyor
Efeler'de mezarlıklar temizleniyor

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Mezarlıklar Müdürlüğü, Efeler, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Efeler'de mezarlıklar temizleniyor - Son Dakika


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