Efeler'in meclisinde Şehitlere Saygı Duruşu'nda bulunuldu - Son Dakika
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Yerel

Efeler'in meclisinde Şehitlere Saygı Duruşu'nda bulunuldu

Efeler\'in meclisinde Şehitlere Saygı Duruşu\'nda bulunuldu

Efeler Belediyesi'nin Şubat ayı meclis toplantısının ikinci oturumunda, Aydınlı şehit Binbaşı Murat Kemal Yetişen ve 6 Şubat Depremleri'nde yaşamını yitiren vatandaşların anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

06.02.2025 16:09  Güncelleme: 16:13
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Efeler Belediyesi'nin Şubat ayı meclis toplantısının ikinci oturumunda, Aydınlı şehit Binbaşı Murat Kemal Yetişen ve 6 Şubat Depremleri'nde yaşamını yitiren vatandaşların anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Efeler Belediyesi'nin Şubat ayı meclis toplantısının ikinci oturumu gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Başkan Yetişkin, Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Aydınlı Binbaşı Murat Kemal Yetişen'in şehadet haberi nedeniyle büyük bir üzüntü yaşadığını ifade etti.

Konuşmasını şu sözlerle sürdüren Başkan Yetişkin, "Şehidimizi son yolculuğuna uğurlamak adına 16.00'da gerçekleştirmeyi planladığımız meclis toplantımızı 15.00'a aldık. Bunun yanında, 2 yıl önce 11 ilimizi etkileyen depremlerde on binlerce vatandaşımız hayatını kaybetti. Acımız çok büyük. Hem Aydınlı şehidimiz hem de depremde aramızdan ayrılan canlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve milletimize baş sağlığı dilerim" dedi. Başkan Yetişkin, konuşmasının ardından tüm meclis üyelerini saygı duruşuna davet etti.

Bu çağrı üzerine Efeler Belediyesi'nin meclis toplantısında saygı duruşunda bulunuldu. Daha sonra gündemdeki konular görüşülüp karara bağlandı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Efeler'in meclisinde Şehitlere Saygı Duruşu'nda bulunuldu - Son Dakika


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